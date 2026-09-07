سلطان بن أحمد القاسمي يستقبل منتسبي "برنامج ابتعاث الطلبة الإماراتيين" بجامعة الشارقة

الشارقة في 7 سبتمبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، في مكتب سموه بالجامعة، عددًا من طلبة الجامعة العائدين من رحلة الابتعاث الأكاديمي إلى الخارج ضمن "برنامج ابتعاث الطلبة الإماراتيين" الذي تنظمه جامعة الشارقة.

ورحّب سموه، في بداية اللقاء، بالطلبة الذين أكملوا فصلي الربيع والصيف للعام الجامعي الأكاديمي 2025- 2026، في جامعات عالمية مرموقة، مثمناً جهودهم ضمن برنامج الابتعاث، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والمستقبلية.

واستمع سمو رئيس جامعة الشارقة، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل حول ما تضمنه برنامج الابتعاث الأكاديمي، مشيراً إلى أهمية التبادل العلمي بين الجامعات، مما يعكس تطور جامعة الشارقة ومشاركة طلبتها في مختلف البرامج العالمية بين نخبة المؤسسات الأكاديمية مما ينعكس على حضورها الدولي وثراء مستويات طلبتها في مختلف التخصصات.

وتناول اللقاء تجارب الطلبة العائدين من رحلة الابتعاث، وأهم المكتسبات العلمية والعملية التي خرجوا بها خلال فترة ابتعاثهم من بناء العلاقات الأكاديمية مع نظرائهم من الطلبة حول العالم، إلى جانب أبرز الفوائد والتحديات التي واجهتهم خلال تجربتهم الدراسية في الخارج، والتجربة الاجتماعية من خلال تعرفهم على الثقافات المختلفة.

وقدّم الطلبة في نهاية اللقاء شكرهم وامتنانهم إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على استقبالهم والوقوف على تجربتهم، مما يعكس حرص سموه على متابعة كافة أمور طلبة الجامعة وخاصة الطلبة المبتعثين، بما يعزز من مخرجات برنامج الابتعاث ويسهم في تطوير آلياته المستقبلية.