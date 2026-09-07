"الدار" تطلق مشروع "ساي السعديات" في المنطقة الثقافية بالسعديات

أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام/ أطلقت مجموعة الدار مشروع "ساي السعديات"، السكني الجديد في المنطقة الثقافية بالسعديات.

وتضم المرحلة الأولى من المشروع 265 منزلاً موزعة على مبنيين سكنيين، فيما يصل إجمالي المشروع عند اكتمال مراحله إلى 778 منزلاً ضمن ستة مبانٍ.

ويتمتع قاطنو "ساي السعديات" بقربهم من أبرز الصروح الثقافية في المنطقة، بما فيها متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، بجانب تجارب الحياة العصرية في جزيرة السعديات.

ويعكس "ساي السعديات" التزام الدار بممارسات البناء المستدام، إذ يستهدف الحصول على "تصنيف 3 لآلئ" وفق نظام "استدامة"، كما يضم مزايا للمجتمع الذكي.

ومن المقرر طرح وحدات المرحلة الأولى للبيع اعتباراً من 16 سبتمبر 2026.