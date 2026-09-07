"الطاقة والبنية التحتية" تحصد جائزتين في "الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر" بعُمان

مسقط في 7 سبتمبر/ وام/ حصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، جائزتين ضمن جوائز الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026 والذي عقد في سلطنة عُمان، بمشاركة قيادات ومسؤولين وخبراء وممثلين عن قطاعات النقل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحصلت باقة النقل البحري في دولة الإمارات على جائزة الإبداع الرقمي، تقديراً للابتكار في تطوير وتكامل الخدمات البحرية الرقمية، وتبسيط الإجراءات والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وحصدت سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، المركز الأول في جائزة المرأة الرائدة في قطاع التنقل، تقديراً لمسيرتها القيادية وإسهاماتها في تطوير منظومة النقل.

وتم تطوير باقة النقل البحري تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات في "تصفير البيروقراطية"، من خلال إعادة تصميم رحلة المتعامل، وتبسيط الإجراءات، وتكامل الخدمات، والاستفادة من الحلول الرقمية، ويأتي فوز الباقة على المستوى الخليجي امتداداً للنجاح الذي حققته وطنياً، حيث سبق أن كرّمت قيادة دولة الإمارات وزارة الطاقة والبنية التحتية بفئة "أفضل فريق حكومي في تصفير البيروقراطية"، عن مشروع "باقة النقل البحري".

وأكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك، اعتزازها بهذا الفوز الذي يعد تكريماً للمرأة الإماراتية، وللبيئة التي هيأتها قيادتنا الرشيدة لتمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، معربة عن الفخر بفوز باقة النقل البحري بجائزة الإبداع الرقمي، الذي يعكس ثمرة عمل فريق وطني عمل على إعادة تصميم الخدمات البحرية وتبسيط رحلة المتعامل، مستلهماً توجهات حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية ووضع المتعامل في صميم عملية التطوير.

وأضافت أن هذا التكريم يحمل قيمة خاصة إذ يجمع بين تقدير الكفاءات الوطنية والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية.