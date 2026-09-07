"منتخب الأثقال" يعتمد مشاركة 3 لاعبات في "آسياد اليابان"

دبي في 7 سبتمبر/ وام/ يشارك منتخب الإمارات لرفع الأثقال في دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي-ناغويا 2026"، في اليابان بثلاث لاعبات، هن مي المدني، وبشاير الأحبابي، وزهرة الهاشمي.

وأكد محمد عبدالعزيز الماجد نائب رئيس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، أن المنتخب خاض مراحل مختلفة من الاستعدادات للمنافسة على أفضل النتائج في الآسياد، لاسيما أن اللاعبات المشاركين يمتلكن قدرات جيدة للوصول إلى إنجاز للإمارات في هذا التجمع الآسيوي الكبير.

من جانبها قالت شيخة الكعبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، إن مشاركة ثلاث لاعبات في هذا الاستحقاق الآسيوي تجسد التطور المتواصل لرياضة رفع الأثقال النسائية في الدولة، والحرص على تعزيز حضور اللاعبات الإماراتيات في مختلف المحافل الرياضية.

وأضافت أن اللاعبات يواصلن استعداداتهن بروح عالية وطموح كبير، بإشراف المدرب عبدالرحمن السيد، بهدف إظهار المستويات التنافسية العالية في الألعاب الآسيوية.