المجمّع الثقافي يعلن برنامجه الثقافي لموسم سبتمبر إلى ديسمبر

أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام/ أعلن المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن برنامجه الثقافي لموسم سبتمبر إلى ديسمبر 2026، والذي يضم باقة متنوعة من العروض الأدائية والمعارض الفنية والبرامج الأدبية والمجتمعية والأنشطة العائلية والتعليمية.

ويقدم الموسم مجموعة من العروض الفنية والموسيقية والراقصة، من أبرزها مهرجان منتصف الخريف بمشاركة فرقة أوبرا بكين الوطنية الصينية في 17 سبتمبر، وعرض رقصات إيميرالد أيل في 19 و20 سبتمبر، وفلامنكو روميو وجولييت في 26 سبتمبر.

كما تتضمن الفعاليات جلسات موسيقية يشارك فيها الفنان الإماراتي معضد الكعبي، وحفل ذكريات الأنمي، وعروضًا عائلية وموسيقية متنوعة، وصولًا إلى حفل ختام الموسم الذي يحييه الفنان العالمي إنريكو ماسياس في 12 ديسمبر.

ويستضيف المجمّع مهرجان شلينجل أبوظبي لأفلام الأطفال واليافعين من 21 إلى 24 أكتوبر، إلى جانب عروض عائلية ومسرحية، من بينها اليرقة الجائعة جدًا ومكبث من إنتاج S4K.

وفي مجال الفنون البصرية، يستضيف المجمّع معرض زُليّة 2026 من 15 أكتوبر إلى 15 يناير 2027، إضافة إلى معرض فردي للفنانة الإماراتية شيخة المزروع من 12 نوفمبر 2026 إلى 15 مارس 2027. كما تتواصل حتى 20 سبتمبر أعمال معرض شيزاد داوود: حسّ الأحلام.

ويشهد الموسم إطلاق البرنامج الأدبي "المرمس"، الذي يضم جلسات قراءة ونقاشات أدبية وناديًا للأطفال ولقاءات للكتابة وأمسيات شعرية.

كما يشارك المجمّع في معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر، وينظم "نادي أوّل بادي للقراءة" يومي 14 و15 ديسمبر.

وتواصل مكتبة أبوظبي للأطفال برامجها التعليمية والإبداعية للأطفال حتى سن 14 عامًا، إلى جانب المخيم الشتوي السنوي، فيما تستمر استوديوهات الفنون، بما فيها المرسم الحر وبيت الخط، في تقديم الدورات وورش العمل في مجالات الرسم والنحت والفخار والخط العربي والتصميم وغيرها.

ويعكس البرنامج التزام المجمّع الثقافي بتوفير تجارب ثقافية وفنية وتعليمية متنوعة للجمهور من مختلف الأعمار، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز ثقافي وإبداعي نابض بالحياة.