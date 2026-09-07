"فوربس الشرق الأوسط" و"بيورهيلث" تنظمان النسخة الـ5 من "قمة قادة الرعاية الصحية" في أبوظبي

أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام / تنظم فوربس الشرق الأوسط، بالشراكة مع "بيورهيلث"،النسخة الخامسة من "قمة قادة الرعاية الصحية – أبوظبي 2026" يومي 22 و23 سبتمبر الحالي في قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي، تحت شعار "رسم المعايير العالمية للتميز في الرعاية الصحية".

وتقام القمة تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبمشاركة نخبة من صناع السياسات والقيادات التنفيذية والخبراء والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية وجودة الحياة من دولة الإمارات والمنطقة ومختلف أنحاء العالم.

وتوفر القمة منصة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل الرعاية الصحية، وتسليط الضوء على السياسات والاتجاهات والابتكارات الداعمة لتطوير منظومات صحية أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل، بما يسهم في ترسيخ معايير عالمية للتميز في الرعاية الصحية.

وتمثل النسخة الخامسة محطة بارزة في مسيرة القمة التي تطورت منذ انطلاقتها الأولى من مجرد فكرة إلى حراك جماعي يعزز التعاون والقدرة على الخروج بحلول عملية، في وقت رسخت فيه دولة الإمارات مكانتها واحدة من أكثر نظم الرعاية الصحية تقدماً وتكاملاً في العالم، مع تركيز متنامٍ على تعزيز النتائج الصحية وترسيخ ريادتها العالمية في القطاع.

وتستكشف القمة أبرز الأولويات التي تعيد تعريف مفهوم الرعاية الصحية بما يتجاوز العلاج، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وعلوم إطالة العمر والصحة الدقيقة، إلى جانب صحة المجتمع، مع التركيز على صحة المرأة والوقاية ودورهما في تحسين النتائج الصحية عبر مختلف الأجيال، كما تسلط الضوء على نماذج الاستثمار الموجّه التي توازن بين النمو والجودة والمرونة على المدى الطويل.

وتتضمن فعاليات القمة أيضاً منصة "Doctor’s Circle"، وهي منصة فرعية تستضيف جلسات معتمدة للتعليم الطبي المستمر بالتعاون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، بما يتيح للأطباء المشاركين فرصة الحصول على ساعات معتمدة للتعليم الطبي المستمر، إلى جانب التواصل مع نخبة من القيادات التي ترسم ملامح خطط الرعاية الصحية في المنطقة.

وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، إن النسخة الخامسة من القمة تعكس تحولها إلى منصة تدفع التعاون والحلول العملية في القطاع، وتجسد التزاماً مشتركاً بتعزيز الحوار بين مختلف الجهات، وتسريع تبني الحلول الصحية المتقدمة وتحويل الابتكار إلى أثر ملموس، بما يسهم في بناء نظم صحية أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل، وقدرة على الارتقاء بجودة الحياة.

من جانبها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، إن قطاع الرعاية الصحية يدخل مرحلة جديدة ينصب فيها التركيز على التنبؤ بالمخاطر الصحية والوقاية منها قبل الإصابة بالمرض، والتدخل المبكر بما يمكّن أفراد المجتمع من التمتع بالصحة لفترة أطول من حياتهم.

وأضافت، أن التكامل بين الخبرات السريرية والبيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية يعزز قدرة قطاع الرعاية الصحية على التنبؤ وتقديم رعاية أكثر تخصيصاً واستمرارية، مشيرة إلى أن الفرصة تكمن اليوم في ترجمة هذه التطورات إلى قرارات أفضل وتدخلات مبكرة وتحسينات ملموسة وقابلة للقياس في النتائج الصحية.

وأكدت آصف، أن التعاون سيؤدي دوراً محورياً، مع تطور أنظمة الرعاية الصحية حول العالم، في تحويل الابتكار إلى نماذج رعاية قابلة للتوسع ووضع معايير جديدة للتميز، موضحة أن قمة قادة الرعاية الصحية توفر منصة مهمة تجمع القيادات والأفكار اللازمة لتسريع هذا التحول والإسهام في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية.