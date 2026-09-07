لجنة تنظيم المحامين بالشارقة تعتمد قيد 50 محامياً في جدول المشتغلين

الشارقة في 7 سبتمبر/ وام / اعتمدت لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين في دائرة القضاء بالشارقة قيد 50 محامياً في جدول المحامين المشتغلين وذلك خلال اجتماعها الأول بحضور سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء الى جانب عدد من القضاة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الملفات التنظيمية والمهنية المرتبطة بشؤون المحامين إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالقيد وممارسة المهنة بما يسهم في تطوير بيئة العمل المهني ودعم دور المحامين في منظومة العدالة.

وأكد سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي أن المحامين يمثلون شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة وصون الحقوق مشيراً إلى حرص دائرة القضاء على تطوير الخدمات والإجراءات المقدمة لهم وتوفير بيئة مهنية تدعم أداءهم وتسهم في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية.

من جانبه أوضح سعادة القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي ، رئيس المحاكم الاستئنافية ، رئيس لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين أن الاجتماع الأول شهد وضع أطر عمل اللجنة وآلياتها خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تنظيم شؤون المهنة وتيسير الإجراءات المرتبطة بالمحامين والمستشارين القانونيين داعياً بقية المحامين إلى المبادرة بالتسجيل في النظام واستكمال متطلبات القيد وفق الإجراءات المعتمدة.