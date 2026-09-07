"أبوظبي للجودة والمطابقة" يطلق أول بطاقة مهارات رقمية موثقة عبر تقنية البلوك تشين

أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام / أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع شركة يونيون لتقييم واعتماد الجودة، بطاقة المهارات الرقمية الأولى على مستوى الخليج بشكل رسمي، ليقدم بذلك نهجاً آمناً وقابلاً للتحقق رقمياً لاعتماد المهارات والشهادات المهنية في أبوظبي، بما يضع الإمارة في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اعتماد شهادات الكوادر العاملة القابلة للتحقق عبر تقنية البلوك تشين block chain، والمصممة لتعزيز الثقة والشفافية وإمكانية نقل الشهادات عبر منظومة الاعتماد المهني.

ويفعل المجلس إطاراً كاملاً لاعتماد الشهادات عبر تقنية البلوك تشين، ليضع معياراً وطنياً جديداً للثقة الرقمية، وتنقل الكوادر العاملة، والتحقق الآمن من المهارات، وتمثل هذه المبادرة خطوة بارزة في التبني الفعلي لتقنية البلوك تشين، إذ تجمع بين حوكمة تنظيمية رفيعة المستوى وبنية تحتية للهوية الرقمية القابلة للتحقق.

جمع حفل الإطلاق ممثلين عن الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة في القطاع والشركاء والمهنيين المعتمدين، في محطة مهمة ضمن مسار التطوير المستمر لمنظومة الكفاءة المهنية والاعتماد الرقمي في أبوظبي، وتوفر بطاقة المهارات الرقمية للمهنيين المعتمدين سجلاً رقمياً آمناً وقابلاً للنقل لشهاداتهم وإنجازاتهم المهنية، بما يتيح لأصحاب العمل والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرين الوصول بسهولة إلى معلومات موثوقة عن هذه الشهادات.

وترتبط كل بطاقة مهارات رقمية بالشهادة الممنوحة من خلال برامج مطابقة الأفراد المعتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والتي تقدمها شركة UAC، ومن خلال الوصول عبر رمز الاستجابة السريعة "QR"، يمكن لأصحاب المصلحة التحقق رقمياً من صحة وموثوقية الشهادات المهنية، بدعم من البنية التحتية للبلوك تشين المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية والتابعة لمؤسسة ADI، والمعروفة باسم ADI Chain.

وتم خلال حفل الإطلاق، تكريم مهنيين معتمدين من جنسيات وخلفيات ومهن متنوعة، بما يؤكد على التنوع الكبير للقوى العاملة في أبوظبي، واحتفى بالأفراد الذين كانوا من أوائل من تسلّموا بطاقات المهارات الرقمية على المسرح.

وتخطو أبوظبي، من خلال هذه المبادرة، خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الاعتماد المهني لديها، وتعزيز تنقل الكوادر العاملة، والارتقاء باستخدام الشهادات الرقمية الموثوقة، فيما تُظهر بطاقة المهارات الرقمية كيف يمكن توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الأنظمة التنظيمية والاعتراف المهني وثقة القوى العاملة، إلى جانب إرساء أساس قابل للتوسع لتبني الشهادات الرقمية على نطاق أوسع في مختلف القطاعات.

وسيواصل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة التعاون مع الجهات الحكومية والجهات التنظيمية وأصحاب العمل وأصحاب المصلحة في القطاع، لتطوير وتوسيع الحلول التي تعزز الاعتراف المهني وجودة الكوادر العاملة ومعايير الخدمة في جميع أنحاء أبوظبي.

وأكد سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات في المجلس، أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم تؤكد أهمية مواصلة مسيرة المجلس نحو التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الخدمات ورفع كفاءتها، لافتاً إلى أن الرقمية لم تعد مجرد وسيلة لتسهيل الإجراءات، بل أصبحت ركيزة أساسية لبناء منظومات أكثر ترابطاً وشفافية، قائمة على بيانات موثوقة.

وأضاف أن إطلاق بطاقة المهارات الرقمية يمثل خطوة عملية داعمة لهذا التوجه، إذ يوفر وسيلة رقمية آمنة وموثوقة للتحقق من المهارات والشهادات المهنية، ويعزز الثقة بالكفاءات المعتمدة بما يخدم الجهات التنظيمية وأصحاب العمل والمهنيين على حد سواء.

من جانبه قال السيد شهباز محمد خان المدير والرئيس التنفيذي لشركة يونيون لتقييم واعتماد الجودة، إنه يمكن للمهارات الموثقة أن تنتقل مع الفرد، وأن يُعترف بها عبر المؤسسات والحدود، وأن تحتفظ بقيمتها أينما اتجهت به مسيرته المهنية، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم مع مرور الوقت توسيع نطاق بطاقة المهارات الرقمية لتشمل مجموعة أوسع من الشهادات والمؤهلات والإنجازات المهنية.