اتحاد الإمارات للفروسية يعلن إقامة 60 سباقاً للقدرة والتحمل لموسم 2026-2027

أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أجندة الفعاليات المقررة في موسم 2026 -2027.

وتعد بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026، لمسافة 160 كلم، والتي تستضيفها الإمارات يوم 19 ديسمبر المقبل في قرية بوذيب العالمية، من الفعاليات البارزة المقررة في الموسم الجديد.

وكشف الاتحاد عن إقامة 60 سباقاً في 3 ميادين على مدار 7 أشهر من أكتوبر 2026 إلى أبريل 2027، وتنطلق الفعاليات يوم 24 أكتو، بسباق العين الدولي التأهيلي لمسافتي 100 كلم و120 كلم في قرية بوذيب، ثم سباق قرية بوذيب العالمية للقدرة التأهيلي لمسافتي 40 و80 كلم يوم 25 أكتوبر، يليه سباق مدينة دبي الدولية للقدرة التأهيلي لمسافتي 40 و80 كلم 30 أكتوبر.

وتشهد قرية بوذيب السباق التأهيلي لمسافتي 40 و80 كلم 8 نوفمبر، ثم سباق تحدي سيح السلم لمسافة 120 كلم 13 نوفمبر، وسباق كأس الوصل للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم 14 نوفمبر.

وتستضيف قرية بوذيب السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل لمسافة 160 كلم، بالإضافة إلى سباقين دوليين تأهيليين يوم 15 نوفمبر، ثم يقام سباق يوم الشهيد للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم في دبي 20 نوفمبر، يعقبه في اليوم التالي سباق مدينة دبي الدولية للقدرة لمسافتي 40 و80 كلم.

وتنطلق منافسات كأس الاتحاد بسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم في بوذيب 26 نوفمبر، يعقبه في اليوم التالي سباق السيدات لمسافة 100 كلم، ثم سباق العمالقة لمسافة 100 كلم.

وتستمر قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في استضافة الفعاليات بإقامة كأس عيد الاتحاد لمسافة 120 كلم يوم 29 نوفمبر، ثم يقام سباق مدينة دبي الدولية للقدرة لفئة الإنتاج المحلي لمسافة 101 كلم 11 ديسمبر في دبي.

ويقام سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الاسطبلات الخاصة للسيدات يوم السبت 12 ديسمبر في الوثبة، كما تشهد قرية بوذيب 4 سباقات ضمن منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم، ثم السيدات 100 كلم، ثم العمالقة 100 كلم، ثم السباق الرئيسي لمسافة 120 كلم.

وتستضيف قرية بوذيب للمرة الثالثة على التوالي بطولة المجموعة الإقليمية السابعة لمسافة 120 كلم يوم 3 يناير 2027، ثم يقام مهرجان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم على مدار 4 أيام، وينطلق بسباق السيدات لمسافة 120 كلم يوم 5 يناير، ثم سباق الإسطبلات الخاصة في 6 يناير، لمسافة 120 كلم، ثم كأس جميلتي للأفراس يوم 7 يناير لمسافة 120 كلم، ثم السباق الرئيسي لمسافة 160 كلم 9 يناير.

وينطلق 16 يناير في الوثبة سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات لمسافة 100 كلم، يليه في اليوم التالي سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان المخصص للإسطبلات الخاصة، لمسافة 100 كلم.

وتحتضن قرية بوذيب مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ويتضمن سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم يوم 20 يناير، يليه في اليوم التالي سباق السيدات لمسافة 100 كلم، ثم سباق الشباب والناشئين لمسافة 100 كلم يوم 22 يناير، والسباق الرئيسي لمسافة 160 كلم "80 +80" يوم 23 يناير.

وتجرى منافسات كأس الإمارات للخيول العربية لمسافة 100 كلم في 24 يناير في الوثبة، ثم سباق قرية بوذيب العالمية التأهيلي، لمسافتي 40 و80 كلم في 28 يناير، بينما يقام سباق مدينة دبي الدولية التأهيلي لمسافة 160 و120 و101 كلم يوم 29 يناير.

وينطلق سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم يوم الأحد 31 يناير في الوثبة، ثم سباق مدينة دبي الدولية للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم يوم 5 فبراير، ثم سباق مدينة دبي الدولية التأهيلي يوم 6 لمسافتي 40 و80 كلم.

وتتجه الأنظار إلى سباق سمو ولي عهد دبي خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس، والذي يتضمن 4 فعاليات هي سباق السيدات لمسافة 120 كلم، والإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم أيضا، ثم كأس اليمامة للأفراس لمسافة 120 كلم، والسباق الرئيسي لمسافة 120 كلم.

وتعود الفعاليات إلى قريب بوذيب بسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم في 21 مارس، وسباق قرية بوذيب العالمية للقدرة التأهيلي لمسافة 40 و80 كلم في 22 مارس، ثم سباق مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل لفئة السيدات لمسافة 100 كلم في 26 مارس بالوثبة.

وتتواصل المنافسات بإقامة سباق مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل "ألعاب الماسترز"، لمسافة 40 كلم يوم 26 مارس، ويقام سباق الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم يوم 27 مارس، ثم سباق مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل لمسافة 120 كلم يوم 28 مارس، يعقبه كأس المدربين للقدرة لمسافة 120 كلم يوم 2 أبريل في دبي، ثم سباق مدينة دبي الدولية التأهيلي لمسافتي 40 و80 كلم، ويختتم الموسم بسباق قرية بوذيب التأهيلي لمسافتي 40 و80 كلم يوم 10 أبريل.

وتوجه سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعم ورعاية سباقات القدرة والتحمل، بما تحمله هذه الفعاليات من قيمة كبرى وإرث وطني مستدام، يجسد رؤيتها في الاهتمام بالفروسية في مختلف مجالاتها، وتطويرها وتمكين أبطال وبطلات الإمارات من القدرات التنافسية العالمية.

وأثنى الريسي على جهود القرى وتطورها في تنظيم واستضافة بطولات القدرة والتحمل، والمنافسات الأخرى في رياضة الفروسية، كما أشاد بالتعاون المستمر من أندية الفروسية، وحرصها على مواكبة الطفرة العالمية التي تشهدها هذه الرياضة.

ونوه بأن الموسم الجديد سيشهد فعاليات غالية على قلوب جميع الفرسان والفارسات، بالإضافة إلى استضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل لعام 2026، خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر المقبل، للمرة الثانية في إمارة أبوظبي، بالثقة العالمية في مكانتها المرموقة، ومرافقها المتطورة، وبنيتها التحتية العصرية لاستضافة كبرى البطولات الدولية بأفضل الممارسات والمعايير.

ووصف الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام للاتحاد، الموسم الجديد في موسم سباقات القدرة والتحمل، بأنه فرصة جديدة لإظهار المستويات المتطورة، مؤكدا استمرار خطط الاتحاد الاستراتيجية، وحرصه على تبني أفضل الممارسات للمحافظة على المكانة المرموقة لدولة الإمارات في رياضة الفروسية، وتطوير منظومة العمل، واستخدام التقنيات الحديثة.

وأعلن الدكتور عبدالله آل الشيخ، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس لجنة القدرة، استعداد اتحاد الفروسية لتقديم جميع المتطلبات اللازمة لدعم نجاح السباقات المختلفة في الموسم الجديد، آملا التوفيق للفرسان والفارسات من جميع الإسطبلات في جميع السباقات المقررة.