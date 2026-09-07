"ميرال".. إضافة 3 مناطق جديدة مستوحاة من سلسلة "هاري بوتر" إلى "عالم وارنر براذرز أبوظبي"

أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام / كشفت ميرال بالتعاون مع شركة "وارنر براذرز ديسكفري غلوبال إكسبيرينسز"، عن إضافة ثلاث مناطق ترفيهية جديدة مستوحاة من سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة إلى عالم "وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في المنطقة.

وتمتد المناطق الجديدة وهي "داياجون آلي" و"قلعة هوجوورتس" و"فوربيدن فورست"، على مساحة تُقدَّر بنحو 63,000 متر مربع، على أن يتم استكمال أعمال البناء لهذه المناطق بحلول عام 2029.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال: يُشكل الإعلان عن المناطق الترفيهية الثلاث الجديدة المستوحاة من عالم هاري بوتر محطة مفصلية في مسيرة التطوير المستمر لجزيرة ياس وإمارة أبوظبي عموماً كما يعكس هذا التوسع عمق الشراكة الإستراتيجية الممتدة مع وارنر براذرز ديسكفري غلوبال إكسبيرينسز، والتي أثمرت عن تجسيد شخصيات وقصص عالمية مشهورة على أرض الواقع بالاستناد إلى أرقى تصاميم الترفيه الغامر.

وأضاف معاليه: تماشياً مع الرؤية الشاملة للإمارة لمواصلة مسار التنويع الاقتصادي، وتعزيز الجاذبية السياحية، وتطوير قطاع ترفيهي ديناميكي ومستدام، يساهم هذا التوسع في ترسيخ مكانة جزيرة ياس وجهةً عالميةً رائدةً للترفيه والاستجمام. كما يؤكد التزامنا الراسخ بتقديم تجارب عالمية المستوى توفر للزوار والمقيمين بيئة تفاعلية ملهمة وذكريات استثنائية لا تُنسى.

وستضم المناطق الجديدة الثلاث ألعاباً ترفيهية فريدة مستوحاة من سلسلة "هاري بوتر" مصممة خصيصاً لـ"عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، تحول ذلك العالم الساحر إلى واقع ملموس بالاعتماد على السرد القصصي الغامر، والتصميم المبتكر، والتجارب التفاعلية الجذّابة.

وقال سايمون روبنسون، رئيس التجارب العالمية وعمليات الاستوديو في وارنر براذرز ديسكفري: يُشكل مشروع توسعة عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي خطوة إستراتيجية في مسار التزامنا بتطوير وجهات ترفيهية عالمية المستوى، تستند في جوهرها إلى قوة السرد القصصي وروعة الأعمال التي ننتجها وتتيح لنا إضافة هذه المناطق الترفيهية الثلاث الجديدة تعميق الارتباط بين قصصنا الشهيرة والضيوف الشغوفين بها. ويُجسّد هذا المشروع رؤيتنا بعيدة المدى في تقديم تجارب ترفيهية غامرة ترسي معايير جديدة على مستوى القطاع، ونتطلع بشغف إلى الكشف عن هذه العوالم المبتكرة التي ستبقى مصدر إلهامٍ لعشاق هذه السلسلة عبر الأجيال.

ونجح "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، منذ افتتاحه، في تجسيد مجموعة من أشهر القصص والشخصيات العالمية من خلال ألعاب مشوّقة وتجارب عائلية فريدة من نوعها.

ويشكل إطلاق مناطق "هاري بوتر" الجديدة محطة مفصلية في مسار تطور المدينة الترفيهية التي تضم حالياً ست مناطق مختلفة، إذ يساهم هذا المشروع في توسيع محفظتها الترفيهية وتقديم تجارب استثنائية صُمّمت لإلهام الزوار واستقطاب السياح من جميع أنحاء العالم، بما يُعزّز موقع أبوظبي في صدارة مشهد الترفيه الدولي.

ويندرج تطوير المناطق الثلاث المستوحاة من عالم "هاري بوتر" في إطار خطة توسعة شاملة يشهدها "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، وتشمل أيضاً تطوير تجربتين ترفيهيتين مستوحيتين من عالم "دي سي" وهما "كريبتونايت كولايدر" والتي تم افتتاحها في يوليو 2026، و"سوبرمان أب آند أواي" التي لا تزال في طور الإنشاء.

وتساهم هذه الإضافات مجتمعة في إثراء عروض المدينة الترفيهية، وزيادة مساحتها الإجمالية بنسبة تتجاوز 50% مع إضافة حوالي 70,000 متر مربع من المساحات الترفيهية الجديدة.

وتُمثل هذه التوسعة نقلة نوعية تُثري محفظة وجهات جزيرة ياس العالمية، وتؤكد من جديد صدارتها كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام.

لمزيد من المعلومات عن المناطق الترفيهية المستوحاة من عالم "هاري بوتر"، : wbworldabudhabi.com/ar/harry-potter.