الجواد "ملفت" يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في تركيا

إسطنبول في 7 سبتمبر/ وام / توج الجواد "ملفت" بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته التركية الثانية عشرة، التي أقيمت أمس على مضمار فيلي أفندي بمدينة إسطنبول، ضمن أجندة سباقات النسخة الثالثة والثلاثين من الكأس الغالية.

وتُقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم القيادة الرشيدة، انطلاقاً من اهتمامها الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ورعاية الملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي وإعلاء مكانته في أهم المضامير الدولية.

ونجح الجواد "مُلفت" المنحدر من نسل "المرتجز × جيزابل دي فورج"، بشعار وذنان ريسنغ، وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهو وقيادة الفارس فالح ناصر بوغنيم، في تقديم أداءٍ مميز عند منعطف النهاية، إذ انطلق بقوة وتقدّم بثبات حتى تخطّى شاغل المقدمة "آلي سانت لون"، معزّزاً أفضليته ومحافظاً على الصدارة حتى إحراز اللقب الغالي.

وقطع البطل مسافة السباق بزمنٍ قدره 1:43.36 دقيقة، ليحقق انتصاره الثالث ويضيف لقب المحطة التركية للكأس الغالية إلى سجله، متفوقاً بفارق ثلاثة أطوال على "آلي سانت لون" الذي حل ثانياً، فيما جاء "أزيملي" في المركز الثالث، و"كهرمان أوغلو" رابعاً، وأكمل "أوزتاتمار" المراكز الخمسة الأولى.

وشهدت المحطة التركية حضوراً جماهيرياً مميزاً بلغ 15 ألف متفرّج.

حضر السباق وتوّج الفائزين سعادة سعيد ثاني حارب جمعة الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية تركيا، وسعادة فيصل الرحماني، أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بحضور ممثلي نادي سباقات الخيل التركي وإدارة مضمار فيلي أفندي.

وتوجه سعادة مسلم سالم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، على دعمها ورعايتها المتواصلة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، والتي تمثل الركيزة الأساسية للنجاحات العالمية التي تحققها في مختلف محطاتها، وتسهم في تعزيز مكانة الخيل العربي وحضوره في أهم المضامير الدولية.

وأعرب عن الفخر بالنجاح المميز لمحطة تركيا وبالحضور القوي للكأس الغالية في إسطنبول، وما شهده السباق من مستوى تنافسي وفني متقدم، موجها الشكر إلى نادي سباقات الخيل التركي وإدارة مضمار فيلي أفندي على حسن الاستقبال والجهود التنظيمية التي أسهمت في خروج المحطة بصورة تواكب مكانة الحدث وسمعته العالمية.