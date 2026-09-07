"بيت الخير" تخصص 8 ملايين درهم لدعم الطلبة خلال العام الدراسي الجديد

دبي في 7 سبتمبر/ وام / خصصت جمعية بيت الخير مع حلول العام الدراسي الجديد 2026-2027 "8 ملايين درهم" لدعم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة لهذا العام ضمن مشروع "تعليم" الذي يأتي في إطار حرص الجمعية على مساندة الطلبة وتوفير المقومات التي تساعدهم على الانتظام في الدراسة ومواصلة التحصيل العلمي.

وتقدم "بيت الخير" من خلال مشروع "تعليم" حزمة متكاملة من المساعدات التعليمية تشمل المساهمة في سداد الرسوم الدراسية وتوفير المستلزمات والأجهزة التعليمية ودعم احتياجات الطلبة المختلفة بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة ويضمن لأبنائها فرصة مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم العلمية تمهيداً لدخولهم سوق العمل والنهوض بأنفسهم وأسرهم وذويهم.

وأكدت "بيت الخير" مع انطلاق العام الدراسي الجديد أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أهم مسارات العمل الخيري المستدام لما له من أثر مباشر في بناء الإنسان وتعزيز قدراته وفتح آفاق أوسع أمامه، مشيرة إلى أن دعم الطلبة لا يقتصر على تلبية احتياجاتهم المباشرة بل يسهم في تمكينهم من بناء مستقبلهم والمشاركة بفاعلية في خدمة مجتمعهم.

يذكر أن الجمعية تحرص على تنفيذ مشروع "تعليم" بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة والتعليمية بما يعزز الشراكة المجتمعية في خدمة الطلبة ويجسد تكامل الجهود بين المؤسسات الخيرية والجهات المانحة والمؤسسات التعليمية وأفراد المجتمع لتوفير بيئة تعليمية أكثر استقراراً ودعماً للطلبة الذين تواجه أسرهم تحديات مادية.