ويتيكس 2026 يسلط الضوء على تحولات التنقل المستدام وحلوله المستقبلية

دبي في 7 سبتمبر/ وام / ويسلّط معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026"، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على ملامح تحولات النقل المستدام من زاوية تجمع بين النقل والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وتضع "منطقة التنقل الأخضر" المركبات الكهربائية والهيدروجينية وتقنيات الشحن وحلول إدارة الأساطيل في مشهد واحد، بما يتيح لمشغلي وسائل النقل والمؤسسات الخدماتية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا استكشاف الحلول التي تسهم في تسريع تبني التنقل المستدام.

واستعرض "ويتيكس 2025" العديد من التقنيات ذات الصلة، بما في ذلك تقنيات الهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات، إلى جانب البنية التحتية ومحطات شحن المركبات الكهربائية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس إن مستقبل التنقل المستدام يتطلب بناء منظومة متكاملة تجمع بين الطاقة النظيفة والبنية التحتية المتطورة والتقنيات الرقمية المبتكرة ونماذج الأعمال والاستثمار القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات، مشيراً إلى أن التوسع في وسائل النقل المستدامة لا يقتصر على تطوير المركبات والتقنيات المتقدمة، بل يعتمد كذلك على توفير حلول شحن وتزويد بالطاقة تتسم بالكفاءة والاعتمادية والمرونة، وتواكب النمو المتسارع للمدن واحتياجاتها المستقبلية.

وأضاف أن تعزيز التعاون بين الحكومات، والشركات، ومراكز البحوث، والمستثمرين يكتسب أهمية متزايدة لتسريع تبني الابتكارات وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات عملية ذات أثر ملموس، ومن هذا المنطلق، يوفر معرض "ويتيكس" منصة عالمية رائدة تجمع مختلف الأطراف المعنية ضمن بيئة محفزة للشراكات وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات، بما يدعم تطوير مدن ذكية ومستدامة.