"راكز" تستعرض المقومات الاستثمارية لرأس الخيمة في قمة AIM للاستثمار 2026

رأس الخيمة في 7 سبتمبر/ وام / تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" في قمة AIM للاستثمار 2026، التي انطلقت فعالياتها اليوم في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 9 سبتمبر الحالي، حيث تستعرض المقومات المتنامية التي تتمتع بها رأس الخيمة كوجهة تنافسية للاستثمار وتوسعة الأعمال.

وتأتي مشاركة "راكز" كجهة عارضة ضمن جناح رأس الخيمة، إلى جانب مرجان وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وبنك رأس الخيمة الوطني ورأس الخيمة العقارية ومدينة رأس الخيمة للابتكار وعدد من الجهات الأخرى المشاركة، لتسلط مجتمعةً الضوء على ما تتميز به منظومة الأعمال والاستثمار في الإمارة أمام المستثمرين ورواد الأعمال وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ زخمها الاستثماري، وهو ما تؤكده الأرقام بوضوح فقد استقطبت الدولة خلال عام 2025 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة قياسية بلغت 177.3 مليار درهم، مسجلةً بذلك عاماً رابعاً على التوالي من التدفقات الاستثمارية القياسية، لتحتل المرتبة التاسعة عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، ويعكس ذلك الثقة التي يوليها المستثمرون الدوليون لدولة الإمارات كوجهة لتأسيس أعمالهم وتوسعتها وتعزيز قدرتهم على المنافسة.

وأضاف: نعمل في رأس الخيمة على مواصلة هذا الزخم من خلال توفير بيئة تشغيلية تنافسية وبنية تحتية متطورة وشبكة ربط قوية، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ومنظومة متكاملة مصممة لدعم نمو الأعمال، وتوفر لنا قمة AIM للاستثمار منصة مهمة للتواصل المباشر مع المستثمرين واستعراض كيفية دعم راكز لهم في مختلف مراحل رحلة أعمالهم، بدءاً من دخول السوق ووصولاً إلى التوسع والنمو على المدى الطويل.

وعلى مدار أيام القمة الثلاثة يلتقي فريق "راكز" بنخبة من المستثمرين المحتملين وقادة الأعمال والشركاء الاستراتيجيين من الأسواق العالمية، لاستعراض المحفظة الشاملة من حلول وتسهيلات تأسيس الأعمال التي توفرها، والتي تتنوع بين المساحات المكتبية والمرنة والمستودعات والمنشآت الصناعية والأراضي، بالإضافة إلى باقة من الخدمات الداعمة التي تهدف إلى تبسيط إجراءات التأسيس والعمليات التشغيلية المستمرة.

وتدعم هذه الحلول مجتمع أعمال متنوعاً يضم اليوم أكثر من 50 ألف شركة نشطة من نحو 200 دولة، تعمل في أكثر من 50 قطاعاً ويعكس حجم هذا المجتمع وتنوعه جاذبية رأس الخيمة المتنامية للشركات في مختلف مراحل نموها، ومن مجموعة واسعة من القطاعات والأسواق.

وتوفر قمة AIM للاستثمار منصة مهمة لاستعراض هذه المقومات أمام جمهور عالمي، حيث تجمع تحت مظلتها نخبة من القادة وصناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين لاستكشاف مسارات استثمارية جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتحول الرقمي والشراكات الدولية.

ومن خلال مشاركتها ضمن جناح رأس الخيمة، تسهم "راكز" في إبراز المقومات الاستثمارية للإمارة وتعزيز حضورها أمام الشركات الباحثة عن فرص لتأسيس أعمالها وتوسعتها وتنميتها في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.