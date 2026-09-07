الشارقة تعزز منظومتها التعليمية بمشاريع نوعية بقيمة نصف مليار درهم

الشارقة في 7 سبتمبر / وام / تواصل إمارة الشارقة تعزيز منظومتها التعليمية وتطوير بنيتها التحتية من خلال حزمة من المشاريع النوعية التي تنفذها دائرة الأشغال العامة في مختلف مدن الإمارة بقيمة إجمالية تقارب نصف مليار درهم، وتشمل إنشاء وتوسعة وصيانة المدارس والحضانات ومراكز الطفولة المبكرة والمرافق التعليمية والرياضية والخدمية.

وتأتي هذه المشاريع في إطار منظومة عمل تشاركية بين دائرة الأشغال العامة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، بما يضمن توافق المنشآت التعليمية مع المعايير المعتمدة ومتطلبات الترخيص والتشغيل، ويوفر بيئات تعليمية حديثة وآمنة تلبي احتياجات الطلبة والكوادر التعليمية والأسر.

وفي مدينة الشارقة، أنجزت الدائرة مشروع مدرسة مهذب على مساحة 30 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية تبلغ 400 طالب، ونُفذ المشروع خلال 60 يوماً، ليضم مباني أكاديمية وإدارية وصحية وثقافية ورياضية متكاملة.

ويشمل المشروع مبنى الإدارة بمساحة 981 متراً مربعاً، ومبنى للروضة والحضانة بطاقة 150 طالباً، ومبنى للصفوف من الأول إلى الرابع بطاقة 250 طالباً، إلى جانب مسرح يتسع لـ117 شخصاً، ومختبرات للعلوم والحاسوب، ومكتبة وساحات متعددة الأغراض ومرافق صحية وخدمية، بما يوفر نموذجاً تعليمياً متكاملاً يجمع بين التعليم والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

وفي قطاع الطفولة المبكرة، أنجزت الدائرة توسعة مركز الطفولة المبكرة في السيوح بمنطقة الرقيبة 1 بإضافة 4 فصول على مساحة 770 متراً مربعاً بطاقة استيعابية تبلغ 96 طفلاً، كما أنجزت توسعة مركز الطفولة المبكرة في الرحمانية بمنطقة شغرافة 1 بإضافة 6 فصول على مساحة ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 150 طفلاً، كما انتهت من أعمال صيانة حضانة القليعة، فيما تتواصل أعمال إنشاء أربع حضانات حكومية في مناطق الآبار بضاحية حلوان والموردة وكشيشة والنوف.

وأنجزت الدائرة كذلك أعمال صيانة المدرسة الباكستانية الإسلامية في منطقة الغبيبة، والتي شملت تحديث المباني والمرافق ومعالجة التشققات وتنفيذ أعمال العزل والصيانة الداخلية والخارجية، إلى جانب تطوير ساحات الألعاب وملعب كرة السلة والأسوار والبوابات.

وفي مدينة الذيد، بلغت نسبة الإنجاز في مشروع مدرسة فيكتوريا الدولية بمنطقة الثمامة 73 %، ويضم المشروع مباني للإدارة والمسرح وقاعة رياضية متعددة الاستخدامات ومرافق للروضة والحضانة والصفوف الدراسية، كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تغطية الساحة وصيانة حضانة البستان 84 %، ويشمل إنشاء مظلة للساحة وتنفيذ أعمال صيانة شاملة للمبنى.

وفي المدام، تتواصل أعمال إنشاء حضانة طويلع، فيما أنجزت الدائرة المرحلة الأولى من مشروع توسعة مدرسة خليفة الهمزة الأمريكية، والتي شملت إضافة فصول دراسية ومختبرات وغرف للأنشطة والإشراف، وتتواصل أعمال إنشاء صالة الطعام الرئيسية بالمدرسة على مساحة 340 متراً مربعاً بطاقة استيعابية تبلغ 80 طالباً وطالبة، إلى جانب صالة طعام لقسم الروضة على مساحة 250 متراً مربعاً تتسع لـ50 طفلاً، ومن المقرر تسليم بقية المباني في نوفمبر المقبل.

وفي كلباء، أنجزت الدائرة المرحلة الثانية من مدرسة فيكتوريا، والتي تضم مختبرات وفصولاً دراسية ومسرحاً ومكتبتين للبنين والبنات ومجمعاً رياضياً يضم صالة متعددة الأغراض ومسبحاً شبه أولمبي، كما أنجزت مرافق المرحلة الثانوية لمدرسة السدرة الخاصة، والتي تشمل صالات رياضية وفصولاً ومختبرات علمية وحاسوباً ومصليات وعيادات ومرافق للكادر التعليمي.

وفي مجال الطفولة المبكرة، أنجزت الدائرة حضانة الغيل التي تضم فصولاً للأطفال من الرضع وحتى أربعة أعوام ومناطق ألعاب داخلية وخارجية وقاعات متعددة الأغراض ومرافق خدمية، فيما بلغت نسبة الإنجاز في حضانة خوركلباء 40 %.

وفي خورفكان، اكتملت حضانة اللؤلؤية التي تضم 10 فصول بطاقة استيعابية تبلغ 200 طفل، كما اكتملت حضانة الجامعة التي تضم 3 فصول ومرافق خدمية ومناطق ألعاب داخلية وخارجية.

وشملت المشاريع كذلك صيانة حضانتي القادسية وشيص، من خلال تجديد الدهانات وتحديث منصات الاستقبال وأرضيات مناطق الألعاب.

وفي دبا الحصن، تتواصل أعمال إنشاء حضانة الحي الشمالي التي تضم 4 فصول وغرفاً للخدمات، فيما اكتملت أعمال صيانة حضانة دبا الحصن وشملت تجديد الدهانات واستبدال منصة الاستقبال وتحديث أرضية منطقة الألعاب.

وتعكس هذه المشاريع نهج إمارة الشارقة في الاستثمار المتوازن في مختلف مراحل التعليم، من الطفولة المبكرة والحضانات إلى التعليم المدرسي والمرافق الأكاديمية والرياضية، بما يعزز جاهزية البنية التحتية التعليمية ويرسخ التعليم محوراً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة.