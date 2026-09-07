مؤتمر دبي للبيئة 2026 يوحد القطاعات لتحويل الاستدامة إلى حلول عملية

دبي في 7 سبتمبر / وام / تجمع إمارة دبي في الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 صُنّاع القرار والخبراء وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، لبحث واستعراض الحلول والمبادرات المبتكرة التي تدعم الاستدامة وحماية الموارد.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أكد مشاركون في المؤتمر أهمية تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تسهم في دعم العمل البيئي والمناخي.

وذكر عبدالرحمن المرزوقي، مدير إدارة الاستدامة البيئية بهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026، الذي يُقام تحت شعار: «نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا»، يشكل منصة إقليمية مهمة للحوار وتبادل المعرفة، وتحويل الأفكار البيئية إلى حلول ومبادرات قابلة للتنفيذ.

وقال إن المؤتمر يسلط الضوء على محاور إستراتيجية تمثل أبرز أولويات العمل البيئي والمناخي، وهي التغير المناخي، والتنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، والأمن الغذائي، والموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي؛ بما يعكس رؤية متكاملة تربط بين حماية الطبيعة، واستدامة الموارد، والابتكار والتكنولوجيا.

ولفت إلى أن أهمية هذا الحدث لا تقتصر على جلساته ونقاشاته، بل تمتد إلى ما يثمر عنه من اتفاقيات وشراكات تعزز التعاون وتدعم الانتقال من الحوار إلى العمل، ومن أبرز هذه الشراكات التعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN لتطوير منظومة المحميات الطبيعية، بما يسهم في تعزيز حماية التنوع البيولوجي ودعم أفضل الممارسات في صون الطبيعة.

وقال المرزوقي إن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يؤكد أن حماية البيئة لم تعد مسؤولية جهة واحدة، وإنما هي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الحكومات، والقطاع الخاص، والجامعات، والخبراء، والمجتمع.

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة إبراهيم الحمادي، طبيبة بيطرية في مختبر أبحاث الطب البيطري المركزي، إن مختبر أبحاث الطب البيطري المركزي (CVRL) يساهم في حماية البيئة من خلال الحفاظ على صحة الحيوانات والحياة الفطرية، ودعم برامج المحافظة على التنوع البيولوجي.

وقالت منى النهدي، مديرة الاستدامة في شركة فارنك ومنصة كربون الإمارات إن المشاركة في المعرض من خلال Emirates Carbon، تأتي انطلاقاً من أهمية رفع الوعي وتحويل أهداف الاستدامة والحياد المناخي إلى خطوات عملية قابلة للقياس.

وأضافت أنه من خلال حلول مثل WASTEK، نعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لقياس النفايات، وتعزيز عمليات الفرز والاسترداد، ودعم المؤسسات في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.