بلدية الظفرة تنجز صيانة وتأهيل 15 حديقة أحياء لتعزيز جودة الحياة

الظفرة في 7 سبتمبر / وام / أنجزت دائرة البلديات والنقل ممثلةً في بلدية منطقة الظفرة صيانة وتأهيل 15 حديقة أحياء في عدد من مدن المنطقة، ضمن جهودها المستمرة لتطوير المرافق المجتمعية والترفيهية، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئات حضرية جاذبة تشجع السكان على ممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية، وتدعم التفاعل المجتمعي في الأحياء السكنية.

وتوفر حدائق الأحياء مجموعة متكاملة من المرافق التي تلبي احتياجات مختلف أفراد المجتمع، من بينها مماشٍ مخصصة للأنشطة الرياضية، إلى جانب 20 ملعباً رياضياً متعدد الاستخدامات تتيح ممارسة مجموعة متنوعة من الرياضات، بما يسهم في تشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية ونشطة.

كما تضم الحدائق 20 منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، صُممت وفق معايير توفر بيئة آمنة ومحفزة على الحركة واللعب، بما يتيح للأطفال والأسر الاستفادة من المساحات الترفيهية وتعزيز قضاء أوقات ممتعة بالقرب من مناطقهم السكنية.

وراعت المشاريع توفير مناطق للاستراحة ومواقف للزوار، إلى جانب تهيئة المرافق بما يلبي احتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين، ويعزز سهولة الوصول والاستفادة من مختلف مكونات الحدائق.

وفي إطار اهتمام البلدية بالاستدامة والحفاظ على البيئة المحلية، تم توظيف النباتات المحلية في أعمال التجميل الطبيعي، بما يعزز الطابع الجمالي للحدائق ويدعم الحفاظ على الموارد والهوية البيئية للمنطقة.

وتأتي هذه المشاريع ضمن رؤية بلدية منطقة الظفرة الهادفة إلى الارتقاء بالمشهد الحضري وتطوير المرافق العامة والمساحات الخضراء والترفيهية، وتوفير خيارات متنوعة للرياضة والترفيه بالقرب من السكان، بما يعزز الترابط المجتمعي ويسهم في بناء بيئة سكنية أكثر حيوية واستدامة وجودة للحياة.