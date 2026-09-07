هيئة دبي للبيئة تعد دليل المحميات الطبيعية في الإمارة

دبي في 7 سبتمبر / وام / أكدت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أنها تعمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة على إعداد دليل المحميات الطبيعية في إمارة دبي، بما يسهم في تعزيز كفاءة حمايتها واستدامة مواردها وصون تنوعها البيولوجي.

وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، على هامش مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026، الذي يقام على مدى يومين في فندق جراند حياة دبي، إن التعاون يستهدف وضع إطار متكامل للتعامل مع المحميات الطبيعية في الإمارة، التي تضم ثماني محميات تتنوع بين البيئات البحرية والجبلية والصحراوية.

وأكد أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة إضافة نوعية إلى جهود الإمارة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، ويسهمان في توسيع مجالات التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالعمل البيئي والمناخي، ودعم المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير حلول أكثر استدامة.

وأوضح أن المعرض المصاحب للمؤتمر يستعرض مجموعة من المبادرات البيئية التي تحولت إلى مشاريع واقعية، من بينها مشروع «مشد دبي»، الذي يدعم التنوع البيولوجي البحري ويسهم في تنمية الثروة السمكية.

وأضاف أن المشروع يستهدف تصنيع وتثبيت نحو 20 ألف وحدة من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض في مياه دبي، بما يوفر بيئات ملائمة لنمو الكائنات البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي والمخزون السمكي.

وأكد أن الهيئة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من مجالات العمل البيئي، تشمل رصد التنوع البيولوجي، وإجراء المسوحات البيئية، ومراقبة أعشاش الطيور، وحصر أعداد الحيوانات والطيور، إلى جانب تحليل البيانات البيئية بسرعة ودقة أكبر.

وأشار إلى أن الهيئة نفذت تجربة أولية لتطويع الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل البيئي، وحققت نتائج واعدة، موضحاً أنها لا تزال في المرحلة التجريبية، على أن يجري العمل على تطويرها وتوسيع نطاق تطبيقها مستقبلاً.

وقال إن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، شكل منصة تجمع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والخبراء والمختصين، ويضم جلسات حوارية وأوراقاً بحثية وعروضاً لمشاريع ومبادرات بيئية، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات ومناقشة أبرز التحديات البيئية والمناخية واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة.

وفيما يتعلق بجائزة التصوير البيئي، أوضح ابن ثاني أن الجائزة تسهم في توظيف الصورة أداةً للتوعية بقضايا البيئة وإبراز جمال التنوع الطبيعي، والمشاهد التي تعزز الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية وصونها، مشيراً إلى أن نتائج الجائزة والصور الفائزة ستُعلن يوم 8 سبتمبر.