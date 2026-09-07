مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي يعزز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص

دبي في 7 سبتمبر/ وام / وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكّرة تفاهم مع شركة "نيسان الشرق الأوسط"، بهدف دعم جهود تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين الإماراتيين، وتعزيز حضور الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف التوطين في دولة الإمارات وتوجهات المجلس نحو بناء منظومة متكاملة تربط الكوادر الإماراتية باحتياجات السوق الفعلية.

وتأتي الاتفاقية، في إطار جهود المجلس لتوسيع قاعدة الشراكات مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في المناطق الحرة، وتعزيز دورها في استقطاب المواطنين الباحثين عن عمل وتوفير بيئات داعمة لنموهم وتطورهم المهني.

وتشمل مجالات التعاون توظيف المواطنين الإماراتيين وتوفير برامج تدريبية متخصصة لهم في المجالات المتاحة والمطلوبة لدى الشركة، بالاستفادة من الكوادر والخبرات المؤهلة في الشركة، بما يتيح نقل المعارف والمهارات التخصصية إلى الكفاءات المحلية، ويعزز جاهزيتهم المهنية ويرفع قدرتهم على الاندماج والنمو في بيئة العمل.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: يمثل هذا التعاون مع شركة نيسان الشرق الأوسط خطوة مهمة في جهود المجلس لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمام المواطنين الإماراتيين في بيئات عمل تنافسية ومتنوعة كما تؤكد هذه الشراكة أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الشركات في تدريب وتأهيل وتوظيف الكفاءات الإماراتية، بما يفتح أمامها مسارات مهنية مستدامة ويعزز إسهامها في الاقتصاد الوطني".

وتسهم هذه الشراكة في دعم مستهدفات المجلس لرفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من خلال توفير فرص نوعية ودعم تطورهم واستقرارهم الوظيفي، والاستفادة من خبرات شركات القطاع الخاص وبيئات العمل المتخصصة.

كما يؤكد التعاون أهمية التكامل بين الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية والقطاع الخاص، بما يعزز كفاءة سوق العمل وتنافسيته، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام قائم على المعرفة والكفاءة والابتكار>