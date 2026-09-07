مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي تختتم برامج صيف 2026 لتنمية مهارات الأبناء

الشارقة في 7 سبتمبر/ وام / اختتمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي برامجها الصيفية لعام 2026، التي قدمت خلالها برامج متنوعة، شملت الجوانب النفسية والاجتماعية والأكاديمية والصحية والمهنية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والمجتمعية والأكاديمية.

وشكلت البرامج الصيفية مساحة متكاملة للتعلم واكتشاف القدرات وتنمية المهارات، من خلال تجارب عملية وتفاعلية استهدفت فئات عمرية مختلفة، إلى جانب برامج نوعية للأوصياء، بما يعزز دور الأسرة كشريك أساسي في رحلة تمكين الأبناء واستدامة أثر البرامج في حياتهم اليومية.

وأكدت نوال الحامدي، مديرة إدارة الرخاء الاجتماعي بالمؤسسة، أن برامج صيف 2026 انطلقت من رؤية تتجاوز مفهوم شغل أوقات الفراغ، إلى استثمار الإجازة في بناء شخصية الأبناء وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، من خلال تجارب تراعي احتياجاتهم وتجمع بين المعرفة والتطوير والصحة النفسية والجسدية والترفيه الهادف.

وقالت إن إشراك الأوصياء في عدد من البرامج يعكس إيمان المؤسسة بأن تمكين الأبناء يكتمل بوجود أسرة واعية ومساندة، مشيرة إلى أن تنوع الشراكات أسهم في توفير بيئات محفزة وتجارب عملية تفتح أمام الأبناء وأسرهم آفاقاً جديدة للتعلم والتفاعل.

وشهد مشروع "سند البيت" تنفيذ 5 ورش تدريبية استفاد منها 130 شاباً وشابة، ركزت على المسؤولية والقيادة والمهارات الحياتية، إلى جانب ورش تعريفية استفادت منها 30 أماً، بهدف تعزيز التكامل بين دور الأسرة والمؤسسة في دعم الأبناء.

وفي الجانب الأكاديمي، استفاد 15 ابناً من دورات في اللغات الفرنسية واليابانية والإنجليزية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، كما استفاد 12 وصياً من ورشة "أسرة واعية.. مستقبل واعد" حول صعوبات التعلم، بالتعاون مع مركز الشارقة لصعوبات التعلم.

وشملت برامج التمكين الأسري برنامج "في بيتي مراهق"، الذي استفاد منه 18 وصياً، وركز على تنمية المهارات التربوية اللازمة لفهم مرحلة المراهقة والتعامل معها، فيما استفاد 50 ابناً وابنة من برنامج «افهمني وأفهمك»، الذي تناول فهم الذات من خلال السيكودراما.

وفي مجال تنمية مهارات الأطفال، شارك 20 طفلاً من برنامج "أثر" في رحلة استكشافية هدفت إلى تعزيز مهارات الاستكشاف والإبداع، فيما شارك 17 طفلاً وطفلة في جلسة تفاعلية جمعت بين القراءة والأنشطة المصاحبة والتجارب العملية.

وعززت المؤسسة حضور الشراكات المجتمعية ضمن البرنامج الصيفي، بمشاركة 10 فتيات في فعاليات المخيم الصيفي بمكتبة كلباء العامة، و15 فتاة في ورشة "السنع" بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث – فرع خورفكان.

وفي الجانب القيمي، شارك 49 ابناً وابنة في حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالتعاون مع مؤسسة القرآن والسنة، بينما استفاد 37 ابناً ووصياً من فحوصات مجانية للنظر بالتعاون مع شركة الجابر للنظارات.

وتضمنت البرامج أنشطة داعمة للصحة النفسية والبدنية، من بينها حصة "يوغا الفقد – التقبّل" التي شاركت فيها 13 فتاة، وورشة "يلا زومبا" بمشاركة 15 فتاة، بما وفر تجارب تجمع بين الحركة والتفاعل والدعم النفسي والترفيه.

وعلى صعيد التمكين المهني، استفاد 4 أبناء من فرص تدريب عملي لدى شركة الشارقة للنفط وبلدية مدينة الشارقة، إلى جانب مشاركة 42 من الأبناء في ورش تدريبية في صيانة السيارات، أتاحت لهم التعرف إلى أساسيات المجال واكتشاف ميولهم وقدراتهم المهنية، كما نظمت المؤسسة نشاط «العودة للمدارس» بمشاركة 25 فتاة.