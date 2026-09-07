انطلاق برنامج دبلوم الفنون الموسيقية للعام الثاني في الفجيرة للفنون

الفجيرة في 7 سبتمبر/ وام / أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة انطلاق الدراسة للعام الدراسي الثاني لبرنامج "دبلوم الفنون الموسيقية"، المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كأول برنامج أكاديمي تخصصي من نوعه على مستوى الدولة.

وأكد سعادة علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أن مواصلة البرنامج وترسيخ مساره الأكاديمي يجسدان التوجهات الإستراتيجية للدولة نحو تطوير اقتصاد المعرفة والصناعات الإبداعية، مشيراً إلى أن البرنامج يوفر منصة تعليمية متكاملة تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أرفع المعايير الأكاديمية الدولية.

وأعرب عن تقدير الأكاديمية للدعم المتواصل والرعاية الكريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، مؤكداً أن هذا الدعم كان له الأثر الأكبر في تحقيق هذا المنجز الأكاديمي وتعزيز البيئة الإبداعية في إمارة الفجيرة.

ويشتمل البرنامج الأكاديمي المعتمد على 1350 ساعة دراسية موزعة على عامين دراسيين وأربعة فصول، ويتضمن 24 مساقاً علمياً وتطبيقياً تغطي مختلف تخصصات الأداء الموسيقي والغناء والعزف على الآلات الموسيقية الشرقية والغربية.