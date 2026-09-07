بلدية عجمان تدشن مبادرات مجتمعية بعنوان "العطاء والوفاء"

عجمان في 7 سبتمبر/ وام / تزامنًا مع الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، دشنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حزمة من المبادرات المجتمعية تحت عنوان "العطاء والوفاء"، لتجسّد مشاعر الولاء والامتنان لمسيرة سموه الحافلة بالعطاء والإنجاز، وتعكس حرص الدائرة على تعزيز روابط وتماسك المجتمع، ودعم قيم الاستدامة البيئية التي أرسى مبادئها قائدًا استثنائيًا ورمزًا للإنسانية والإنجاز في مختلف المجالات.

وتضمنت المبادرات توزيع طرود غذائية على الأسر في الإمارة، احتفاءً بالمناسبة الغالية على قلوب سكان الإمارة وأهل عجمان، بمشاركة فريق تطوعي يضم 86 موظفًا وموظفة من الدائرة، بما يجسد أجواء الفرحة والامتنان لمسيرة صاحب السمو الحافلة بالخير والإنجاز.

وفي السياق ذاته نفذت الدائرة تزيين اللوحات في شوارع الإمارة، والمركبات بعبارات الوفاء والامتنان، تهنئة واحتفاء بالذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم.

وفي إطار تعزيز الاستدامة، تضمنت المبادرات إطلاق "نخلة حميد" كوقف خيري بالتعاون مع إيمز جروب، من خلال توزيع الشتلات الزراعية على منازل الأسر، بما يسهم في نشر ثقافة الزراعة والاستدامة البيئية، وترسيخ المبادئ التي أرسى دعائمها صاحب السمو حاكم عجمان في المحافظة على البيئة وتعزيز المساحات الخضراء.

وتأتي هذه المبادرات تعبيرًا عن مشاعر الوفاء والاعتزاز بمسيرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وما تركه سموه من أثر راسخ في مسيرة التنمية والبناء في عجمان، قاد خلالها نهضة الإمارة برؤية طموحة رسخت مبادئ التطوير والريادة في مختلف القطاعات، وفي ظل قيادة سموه، واصلت عجمان مسيرتها بثبات نحو التميز والازدهار، لتشهد نهضة شاملة عززت مكانتها كإمارة رائدة في التنمية وجودة الحياة، وجعلت من الإنسان محورًا لمسيرتها التنموية وغايتها في كل إنجاز.

وضمن المبادرات المجتمعية، أطلقت الدائرة مبادرة "معالم الإمارة" من خلال توزيع ملصقات تحمل معالم مميزة في عجمان وتجسد هوية عجمان، وعبارات تعكس مشاعر الوفاء والاعتزاز بهذه المناسبة على عدد من المقاهي في مختلف أنحاء الإمارة، لتصل رسالة المناسبة إلى أفراد المجتمع في مختلف مواقعهم، وتحوّل الاحتفاء بالذكرى إلى تجربة يومية يشارك فيها الجميع، بأساليب مبتكرة وقريبة من المجتمع.

وتفخر الدائرة بمسيرة صاحب السمو الحافلة بالعطاء والإنجاز، ليمتد أثرها ليشمل مختلف القطاعات والمجالات، وتسهم في رسم ملامح عجمان الحديثة وتعزيز مسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وريادة.