ملتقى "مكافحة المنشطات في الرياضة" ينطلق 17 سبتمبر في دبي

دبي في 7 سبتمبر/ وام / أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، ومجلس دبي الرياضي، عقد "ملتقى مكافحة المنشطات في الرياضة"، تحت شعار "نحمي الرياضة...نحمي المجتمع"، 17 سبتمبر الحالي.

جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شرطة دبي اليوم في نادي الضباط، للتوعية بمخاطر المنشطات الرياضية، بالتزامن مع انطلاق الموسم الرياضي في دبي، وما يشهده من فعاليات وبطولات متنوعة واستقطاب متزايد للرياضيين والجمهور.

حضر المؤتمر الصحفي المهندس عبد الله أحمد الشحي، الأمين العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والعميد دكتور جاسم محمد حسن عبد الله، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والمقدم سالم بن غليطة المهيري، عضو مجلس التكامل الرياضي في شرطة دبي، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجهات المعنية، والسادة الإعلاميين.

ويناقش الملتقى ضمن أجندته 3 محاور رئيسية، تتناول أضرار المنشطات وانعكاساتها على القطاع الرياضي، والمكملات الغذائية وآليات التعامل الآمن معها، إلى جانب استعراض قصص وتجارب واقعية تسلط الضوء على الأضرار والآثار المترتبة على سوء استخدام المنشطات، بما يعزز الوعي لدى الرياضيين والعاملين في القطاع الرياضي بالمخاطر المرتبطة بالممارسات غير السليمة.

ويقام على هامش الملتقى المعرض التوعوي المتخصص بالمكملات الغذائية، ويشكل جانباً تطبيقياً مكملاً للمحاور المطروحة، ويهدف إلى تعزيز المعرفة بالمكملات الغذائية ورفع مستوى الوعي بأهمية التعامل المسؤول معها، إلى جانب التأكيد على أهمية الرجوع إلى المختصين وعدم الاعتماد على المعلومات أو التوصيات غير الموثوقة عند اختيار المكملات.

وأكد الشحي أن تنظيم ملتقى مكافحة المنشطات في الرياضة، في إطار الجهود الوطنية الرامية لتعزيز النزاهة الرياضية، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، وحماية صحة وسلامة الرياضيين، وأهمية تكامل الجهود المؤسسية والوطنية في مواجهة ظاهرة المنشطات، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الرياضة الحديثة، لما لها من آثار صحية وقانونية وأخلاقية، فضلاً عن تأثيرها المباشر على قيم العدالة وتكافؤ الفرص في المنافسات الرياضية.

وأوضح العميد جاسم محمد حسن، أنهم يجتمعون لهدف واحد، وهو تعزيز بيئة رياضية آمنة ونزيهة وخالية من المنشطات، وحماية الرياضيين وأفراد المجتمع من مخاطرها وتداعياتها، مشيرا إلى أن حماية الرياضيين، وخصوصا فئة الشباب والنشء، لا تمثل جهة واحدة، وإنما أمانة ومسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الشرطية والرياضية والجهات المختصة، إلى جانب الأسرة والمجتمع.

وأشار المقدم سالم بن غليطة، إلى أن اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بالتوعية حول خطورة المنشطات الرياضية يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الوقائية والمجتمعية، وإيمانها بأن حماية المجتمع لا تقتصر على التعامل مع المخاطر بعد وقوعها، وإنما تبدأ باستباقها من خلال الوعي والمعرفة، وتعزيز قدرة أفراد المجتمع، ولا سيما الشباب والرياضيين، على اتخاذ القرارات السليمة والابتعاد عن الممارسات والمواد التي قد تعرض صحتهم وسلامتهم ومستقبلهم للخطر.

وأوضح أن التوعية تستهدف بصورة رئيسية الشباب والرياضيين، ولاعبي ولاعبات الأندية والمراكز الرياضية في إمارة دبي، بما يتيح الوصول إلى شريحة واسعة من المجتمع، وتقديم برامج ورسائل توعوية تتناسب مع احتياجاتهم.

وقال علي عمر، إن مجلس دبي الرياضي يعمل على تنفيذ برامج توعوية موجهة للأندية والفرق الرياضية ولمختلف المراحل السنية، بما يضمن وصول المعرفة الصحيحة إلى اللاعبين والعاملين في القطاع الرياضي، مؤكداً أن استمرار التعاون والتكامل مع شرطة دبي والجهات المختصة يعزز الجهود الرامية إلى توفير بيئة رياضية آمنة ونزيهة ومستدامة، يكون فيها الوعي والوقاية أساساً لحماية الرياضي وتحقيق الإنجاز.