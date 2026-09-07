"دبي للسلع المتعددة" يطلق أكبر سبيكة فضة مرمّزة عالمياً بوزن 1971 كيلوغراماً

دبي في 7 سبتمبر/ وام / أطلق مركز دبي للسلع المتعددة أكبر سبيكة فضة في العالم بوصفها أول أصل سلعي مُرمّز ضمن إطار الترميز المشترك بين المركز وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

وأصبح بإمكان المستثمرين المؤهلين تملّك حصص ملكية رقمية مجزأة مرتبطة بالسبيكة، التي يبلغ وزنها 1,971 كيلوغراماً وتحمل رقماً قياسياً عالمياً موثقاً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتتولى منصة "توك إنفست"، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتخضع لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إصدار هذه الحصص بصيغة "أصل افتراضي مرتبط بأصل مرجعي - ARVA"، فيما تُصدر الرموز الرقمية المرتبطة بها على شبكة "بي إن بي تشين"، على أن يُتاح التداول المنظم لها في السوق الثانوية بعد استكمال الإصدار الأولي وفقاً للمتطلبات التنظيمية.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة كشف خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في نوفمبر 2025 عن السبيكة البالغ وزنها 1,971 كيلوغراماً، عقب اعتمادها رسمياً من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وصنعت شركة "سام للمعادن الثمينة" السبيكة في دولة الإمارات من فضة خالصة بدرجة نقاء تبلغ 99.9%، احتفاءً بعام 1971، عام تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى تسجيل السبيكة والتحقق منها عبر منصة "ترايد فلو" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، فيما تتولى شركة "برينكس" حفظها وتأمينها، ومنصة "توك إنفست" إصدار حصص الملكية الرقمية وتوزيعها وإتاحة تداولها لاحقاً في السوق الثانوية.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: عندما كشفنا خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في نوفمبر 2025 عن سبيكة الفضة البالغ وزنها 1,971 كيلوغراماً، والمسجلة رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وضعنا نصب أعيننا طموحاً واضحاً يتمثل في نقلها من رقم قياسي مادي إلى نموذج تطبيقي لترميز السلع وشكّل إطار الترميز المشترك بين مركز دبي للسلع المتعددة وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية خارطة الطريق العملية لتحقيق هذا الطموح، الذي نحوله اليوم إلى واقع ملموس.

وأضاف أن هذا الإطلاق يبرهن على قدرة دبي الفريدة على الجمع بين البنية التحتية الراسخة لقطاع السلع والتكنولوجيا الرقمية والخبرات المتخصصة ضمن منظومة متكاملة، مشيراً إلى أنه من خلال منصة "ترايد فلو"، وعملنا الأوسع مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية وشركائنا في القطاع، نعمل على إرساء مسارات عملية تتيح للأصول الواقعية الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على ارتباط واضح بالسلعة المادية التي تستند إليها.

ولفت إلى أن هذا هو جوهر التكامل بين السلع ورأس المال والتكنولوجيا الذي يواصل مركز دبي للسلع المتعددة ترسيخه في دبي، كما يشكل خطوة مهمة في التطور المستمر لدبي بوصفها أحد أبرز المراكز العالمية للمعادن الثمينة.

من جانبه، قال بول بوتس، المدير الأول ورئيس تطوير القطاع في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، إن المشروع يمثل أول أصل سلعي مُرمّز يتم إصداره ضمن الإطار المشترك بين المركز والسلطة، ويجسد انتقال الترميز من المفهوم إلى منتج استثماري عملي ضمن منظومة تنظيمية متكاملة.

وقال سكوت ثيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "توك إنفست"، إن الترميز يتيح للمستثمرين المؤهلين، بمن فيهم المستثمرون الأفراد، تملّك حصص رقمية مجزأة في السبيكة، على أن يُتاح التداول المنظم في السوق الثانوية بعد فترة وجيزة من الإصدار.

وقال سامي أبو أحمد، الرئيس التنفيذي الأول لشركة "سام للمعادن الثمينة"، إن السبيكة صُنعت في دولة الإمارات لتجسد قوة قطاع المعادن الثمينة والأهمية التاريخية لعام 1971، مشيراً إلى أن الترميز يفتح آفاقاً جديدة للمشاركة في ملكية أصل مادي حقيقي.

وقال نادر عنتر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة وخدمات برينكس العالمية "BGS"، إن الشركة توفر خدمات الأمن والحفظ والخدمات اللوجستية اللازمة لحماية السبيكة، بما يدعم الثقة في الأصول الواقعية المُرمّزة.

ويضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1,500 شركة عاملة في قطاعي الذهب والمعادن الثمينة، فيما تضم منظومة التكنولوجيا التابعة له أكثر من 4,000 شركة، من بينها ما يزيد على 750 شركةً عضواً في مركز “كريبتو” التابع للمركز.