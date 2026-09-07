برجيل التخصصي يطلق أول جهاز PET/CT لتشخيص الأورام في الشارقة

الشارقة في 7 سبتمبر/ وام / أطلق مستشفى برجيل التخصصي في الشارقة، التابع لمجموعة برجيل القابضة، أول جهاز للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني المدمج مع الأشعة المقطعية "PET/CT" في إمارة الشارقة، وذلك ضمن قسم متكامل للطب النووي بالتعاون مع معهد برجيل للأورام، بما يعزز خدمات تشخيص الأورام وتحديد مراحل المرض وتقييم الاستجابة للعلاج، ويوسع وصول المرضى إلى تقنيات التصوير الجزيئي المتقدمة بالقرب من أماكن إقامتهم.

ويأتي إطلاق الجهاز في إطار تطوير خدمات الرعاية المتخصصة لمرضى الأورام، من خلال ربط تقنيات التصوير الجزيئي بخبرات فرق الأورام متعددة التخصصات، بما يدعم مراحل رحلة المريض بدءاً من التشخيص وتحديد مرحلة المرض، مروراً بالتخطيط للعلاج، ووصولاً إلى متابعة الاستجابة والكشف عن احتمالية عودة المرض.

وجرى افتتاح المرفق بحضور الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، والدكتور شمشير فاياليل، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وعبد الوهاب الحلبي، عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، ومحمد صالح من المكتب التنفيذي في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان.

ويضم قسم الطب النووي جهاز "GE Discovery IQ PET/CT"، الذي يجمع بين تقنيات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير بالأشعة المقطعية وإعادة بناء الصور، بما يتيح استخدامه في تشخيص الأورام وتحديد مراحلها، وتقييم الاستجابة للعلاج، والكشف عن عودة المرض، إضافة إلى إمكانات التصوير الكمي.

وتسهم الكواشف عالية الحساسية في تقليل الوقت اللازم لإجراء الفحوصات، فيما تساعد تقنيات التصوير بجرعات إشعاعية أقل على الحد من تعرض المرضى للإشعاع مع الحفاظ على الأداء التشخيصي، بينما تعمل تقنية إعادة بناء الصور "Q.Clear" على تعزيز جودة الصور ودقتها الكمية.

ويتيح الجهاز للمرضى في الشارقة الحصول على خدمات التصوير الجزيئي المتقدمة دون الحاجة إلى الانتقال إلى إمارات أخرى، كما يسهم تقليل مدة الفحص في تحسين تجربة المريض، فيما تتيح منظومة الرعاية المتكاملة مراجعة نتائج التصوير من قبل فرق الأورام متعددة التخصصات لدعم اتخاذ القرارات العلاجية في الوقت المناسب.

ويعمل قسم الطب النووي وفق المتطلبات التنظيمية للهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومعايير السلامة الإشعاعية المعترف بها دولياً، مع تطبيق إجراءات تركز على سلامة المرضى وراحتهم.

وقال البروفيسور الدكتور حميد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، إن تقنية "PET/CT" تمثل أداة مهمة في مراحل متعددة من رحلة علاج السرطان، بدءاً من التشخيص وتحديد مرحلة المرض، مروراً بوضع الخطة العلاجية وتقييم الاستجابة، وصولاً إلى متابعة المرض والكشف عن احتمالية عودته.

وأضاف أن توفير هذه التقنية في الشارقة يتيح دمج قدرات التصوير الجزيئي المتقدم مع خبرات فرق الأورام متعددة التخصصات، بما يدعم الاستفادة من نتائج التصوير في وضع خطط علاجية تراعي حالة كل مريض واحتياجاته.

من جانبها، قالت الدكتورة فيروز إبراهيم، رئيسة قسم الطب النووي في مستشفى برجيل التخصصي بالشارقة، إن توفير هذه الإمكانات في الإمارة يسهم في دعم التشخيص في الوقت المناسب، وتحديد مراحل المرض بدقة، وتقييم الاستجابة للعلاج، مع الحفاظ على سلامة المرضى وراحتهم.

ويقدم القسم خدمات التصوير بتقنية "PET/CT" باستخدام مجموعة من المواد المشعة المتتبعة، من بينها "18F-FDG PET/CT" المستخدمة في تحديد مراحل العديد من أنواع السرطان وتقييم الاستجابة للعلاج، و"PSMA PET/CT" لتقييم سرطان البروستاتا، و"DOTA-peptide PET/CT" لتقييم أورام الغدد الصم العصبية.

كما تشمل الخدمات مواد متتبعة متخصصة لتقييم عدد من أنواع سرطانات الثدي والدماغ والأورام اللحمية وسرطانات البنكرياس والمعدة، إضافة إلى تقييم الورم الغدي لجارات الدرقية وبعض حالات الضعف الإدراكي.