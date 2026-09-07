ارتفاع العجز التجاري لمصر إلى 7.5 مليار دولار خلال يونيو

القاهرة في 7 سبتمبر/ وام / قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن العجز في الميزان التجاري لمصر ارتفع بنسبة 58.5% خلال شهر يونيو 2026، ليصل إلى 7.5 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضح الجهاز، في بيانات صادرة اليوم، أن اتساع العجز التجاري جاء رغم ارتفاع الصادرات بنسبة 37.4% إلى نحو 5 مليارات دولار، مقابل 3.6 مليار دولار في يونيو 2025، إذ ارتفعت الواردات بوتيرة أكبر بلغت 49.4% لتصل إلى 12.4 مليار دولار، مقابل 8.3 مليار دولار.

وجاء ارتفاع الصادرات مدفوعا بزيادة صادرات عدد من السلع، من بينها المنتجات البترولية والملابس الجاهزة والفواكه الطازجة والعجائن والمحضرات الغذائية، فيما ارتفعت الواردات نتيجة زيادة واردات عدد من السلع، في مقدمتها البترول الخام واللدائن بأشكالها الأولية وسيارات الركوب والمواد الأولية من الحديد والصلب.

-سر-.