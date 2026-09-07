"دبي الصحية" تطلق مجلس شبابها لتمكين الكفاءات الوطنية الشابة في مجال الرعاية الصحية

دبي في 7 سبتمبر/ وام / أطلقت "دبي الصحية" مجلس شبابها، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية الشابة في صياغة الأفكار والمبادرات الداعمة لمستقبل الرعاية الصحية، وتوفير منصة تتيح لهم إيصال أصواتهم والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وبدأ المجلس أولى خطواته بالاستماع إلى الشباب أنفسهم، حيث جمع في خلوته الأولى، التي عقدت تحت شعار "الكرة في ملعبك"، 120 شاباً وشابة من المواطنين العاملين في مختلف التخصصات ضمن "دبي الصحية"، للمشاركة في رسم ملامح أجندة شباب "دبي الصحية"، وطرح تطلعاتهم وأفكارهم، بما يسهم في تحقيق الأولويات الوطنية وأهداف "دبي الصحية".

واستمدت الخلوة مفهومها من رياضة البادل وما تتطلبه من سرعة في التفكير والتركيز والتفاعل والعمل الجماعي، فيما حمل شعار "الكرة في ملعبك" دعوة مباشرة إلى الشباب للمبادرة وطرح أفكارهم وحلولهم، وتبادل وجهات النظر والخبرات، وتحويل الأفكار إلى مبادرات قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس ومستدام.

وقال سعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ "دبي الصحية" إن الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الرعاية الصحية، فهم شركاء في صنع القرار، وقادة لمسيرة التطوير والابتكار، لافتاً إلى أن إطلاق مجلس شباب دبي الصحية يأتي امتداداً لإلتزامها بتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وإشراكها في تطوير المبادرات وصنع القرار، حيث جسدت الخلوة الأولى للمجلس هذا التوجه، وجمعت الشباب من مختلف التخصصات، لطرح أفكار ومبادرات تدعم أولويات ومستقبل الرعاية الصحية.

وأضاف: انطلاقاً من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله " بأن "الشباب سر نهضتنا وصنّاع مستقبلنا"، نؤمن بأن الأفكار التي يقودها الشباب اليوم ستسهم في تطوير حلول مستدامة ترتقي بقطاع الرعاية الصحية، ونتطلع إلى أن يشكل المجلس منصة لإعداد جيل من القيادات الوطنية، وحاضنة للأفكار والمبادرات النوعية التي تعزز التكامل بين مختلف مكونات منظومة دبي الصحية الأكاديمية المتكاملة، وتمكن الشباب من المشاركة في دعم مسيرة التطوير المستمر والارتقاء بصحة الإنسان".

ويضم مجلس شباب دبي الصحية في دورته الأولى، تسعة أعضاء من الكفاءات الوطنية الشابة، تم اختيارهم بما يضمن تمثيلاً متنوعاً لركائز النظام الصحي الأكاديمي المتكامل لـ "دبي الصحية"، حيث يمثل أعضاء المجلس مجالات الطب، والتمريض، والإدارة الإكلينيكية، والهندسة، والإستراتيجية، وإدارة المشاريع، والأداء المؤسسي، والعمل الخيري والشراكات، والتفكير التصميمي، بما يعكس تكامل الخبرات وتنوع الكفاءات.

ويأتي إنشاء المجلس ضمن إطار وطني تقوده المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تعزيز مشاركة الشباب وإشراكهم بفاعلية في تطوير السياسات والمبادرات، وإيجاد حلقة وصل بينهم وبين صنّاع القرار، بما يعزّز إسهامهم في تطوير مبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام.