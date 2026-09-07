جمارك أبوظبي تطلق تحديثاً لهويتها المؤسسية لمواكبة تطلعات المستقبل

أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام / أطلقت جمارك أبوظبي تحديثاً متكاملاً لهويتها المؤسسية، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتطوير حضورها المؤسسي بما ينسجم مع توجهات إمارة أبوظبي، ويعزز ارتباط الهوية بإستراتيجيتها ودورها في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتسهيل حركة التجارة.

ويأتي تحديث الهوية المؤسسية نتاجاً لدراسات وأبحاث متخصصة هدفت إلى تطوير المنظومة البصرية والمؤسسية بما يعكس تطلعات جمارك أبوظبي، ويحافظ في الوقت ذاته على عناصر هويتها الراسخة، حيث شمل التحديث الشعار والعناصر البصرية وفق رؤية عصرية أكثر مرونة.

كما شمل المشروع تطوير إستراتيجية متكاملة للهوية والسرد المؤسسي، بما يعزز وضوح الرسائل التي تعبر عن جمارك أبوظبي وقيمها ودورها، ويربط حضورها المؤسسي بتوجهات إمارة أبوظبي وأولوياتها التنموية.

وفي إطار تعزيز حوكمة الهوية المؤسسية، تم تطوير دليل إرشادي متكامل يحدد الأطر والمعايير المعتمدة لاستخدام مكونات الهوية وتطبيقاتها عبر نقاط الاتصال والقنوات الداخلية والخارجية، مع مراعاة أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما في ذلك إرشادات الوصول لمحتوى الويب "WCAG" الصادرة عن اتحاد شبكة الويب العالمية "W3C".

كما يتضمن التحديث تطوير نظام رقمي تفاعلي للهوية المؤسسية، يتيح الوصول إلى مكونات الدليل الإرشادي واستخدامها بطريقة مبسطة ومرنة، مما يسهم في تسهيل تطبيق الهوية وتعزيز كفاءة استخدامها، كما تم تطوير إطار لحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصور والنماذج البصرية، إلى جانب دعم عمليات مراجعة تطبيقات الهوية والتحقق من توافقها مع المعايير المعتمدة، بما يعزز توظيف التقنيات الحديثة في إدارة الهوية المؤسسية.

ويعكس تحديث الهوية المؤسسية توجه جمارك أبوظبي نحو بناء هوية متطورة ومرنة وقابلة للتطبيق في البيئة الرقمية، بحيث تتجاوز مفهوم الهوية البصرية التقليدية لتصبح منظومة متكاملة تدعم التواصل المؤسسي، وتعزز تجربة المتعامل والموظف، وتواكب مسيرة التحول والابتكار التي تنتهجها جمارك أبوظبي.