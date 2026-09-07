دبي ديرما 2026 ينطلق غدا بمشاركة 400 شركة و1800 علامة عالمية

دبي في 7 سبتمبر/ وام / تنطلق غداً الدورة الـ25 من "مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2026"، الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين وكبريات الشركات العالمية العاملة في قطاع الأمراض الجلدية والتجميل.

يعتبر "دبي ديرما"، الذي يقام هذا العام تحت شعار "نرسم مستقبل علم الأمراض الجلدية والتجميل"، أحد أبرز وأكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في مجالات الأمراض الجلدية والتجميل وطب الليزر على مستوى المنطقة، إذ يجمع الخبراء والمتخصصين والباحثين وممثلي كبريات الشركات الدولية لتبادل المعارف والخبرات، واستعراض أحدث التطورات العلمية والطبية والتقنيات المبتكرة، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في القطاع.

وتحل إيطاليا ضيف شرف خلال "دبي ديرما 2026"، في خطوة تعزز البعد الدولي للدورة المرتقبة، وتسلط الضوء على الخبرات والإسهامات الإيطالية الراسخة في مجالات الأمراض الجلدية والطب التجميلي والعناية بالبشرة وتقنيات الليزر.

وشهد الحدث على مدى الأعوام الماضية تطوراً حيث أصبح من الملتقيات العالمية المتخصصة في مجال الأمراض الجلدية والتجميل، التي تجمع بين العلم والخبرة الطبية والابتكار وتسلط الضوء على أحدث العلاجات المتعلقة بالأمراض الجلدية ومستقبل التجميل، وتعزز التعاون الفاعل وتبادل المعرفة بين مختلف الأسواق والمجتمعات الطبية.

وتشارك في "دبي ديرما 2026" أكثر من 400 شركة عارضة تمثل ما يزيد على 1,800 علامة تجارية عالمية من 115 دولة.

ويقدم المؤتمر برنامجاً علمياً بمشاركة 340 متحدثاً، ويضم أكثر من 70 جلسة علمية و350 محاضرة، و65 دراسة عملية و40 عرضاً لملصقات علمية متخصصة، بمشاركة 17 جمعية علمية عالمية، إلى جانب أكثر من 50 ورشة عمل و30 ورشة تطبيقية و 3 جلسات لشركاء القطاع و11 جلسة سريرية مباشرة.

ينظم مؤتمر ومعرض "دبي ديرما" سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل "AADA"، فيما يحظى بدعم رسمي من هيئة الصحة بدبي، ورابطة أطباء الجلد العرب، ورابطة أطباء الجلد بدول مجلس التعاون الخليجي، وجمعية الإمارات للأمراض الجلدية "EDS".