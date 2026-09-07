طرق دبي تمنح "جارمن" حقوق تسمية محطة "أون باسيف" لمدة 10 سنوات

دبي في 7 سبتمبر/ وام / منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حقوق تسمية محطة مترو "أون باسيف" لعلامة "جارمن"، من خلال "مجموعة أميت للتجزئة"، الموزع الحصري للعلامة في دولة الإمارات، وذلك بموجب اتفاقية تمتد لمدة 10 سنوات، ليصبح اسمها "محطة مترو جارمن".

وقالت الهيئة إن الاتفاقية تأتي ضمن مبادرة حقوق تسمية محطات مترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر، وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الأصول التابعة لمنظومة النقل العام.

ووقعت "أميت للتجزئة" و"هايبرميديا" الاتفاقية بحضور "مدى ميديا"، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، والمخولة من الهيئة بالإشراف على اتفاقيات حقوق التسمية بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة بين الطرفين.

وقال عبد المحسن كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، إن انضمام "جارمن" إلى مبادرة حقوق تسمية محطات مترو دبي يؤكد نجاحها في استقطاب العلامات التجارية الرائدة من مختلف قطاعات الأعمال في السوق المحلية.

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع قطاع الأعمال في دولة الإمارات، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات ذات القيمة العالية، واستقطاب الشركات والعلامات التجارية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أن المبادرة تؤدي دوراً في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول الحكومية من خلال تحويل محطات المترو إلى منصات استثمارية وإعلامية، إلى جانب دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" عبر توسيع نطاق الشراكات واستثمارات القطاع الخاص.

وأشار كلبت إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة حقوق تسمية محطات مترو دبي عام 2009، بوصفها أول مبادرة من نوعها عالمياً، لإتاحة الفرصة أمام الشركات والمؤسسات الخاصة لتعزيز حضور علاماتها التجارية من خلال محطات المترو.

من جانبه، قال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدى ميديا"، إن انضمام "جارمن" إلى قائمة الشركاء الحاصلين على حقوق تسمية محطات الخط الأحمر لمترو دبي يمثل إضافة جديدة إلى المبادرة، مشيراً إلى الإقبال الذي تشهده من العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال كليفتون بيمبل، الرئيس التنفيذي لشركة "جارمن"، إن الشركة تتطلع من خلال تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات ومجموعة "أميت للتجزئة" إلى تعزيز حضورها في دولة الإمارات، ومواصلة تطوير حلولها في مجالات الملاحة واللياقة والصحة والعافية.

وقال حبيب وهبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في "هايبرميديا"، إن مبادرة حقوق تسمية محطات مترو دبي تمثل نموذجاً للاستفادة من البنية التحتية العامة في بناء شراكات طويلة الأمد مع العلامات التجارية.

وقال عبدالعزيز عبدالله، المدير العام لمجموعة "أميت للتجزئة"، إن الحصول على حقوق تسمية "محطة مترو جارمن" يمثل خطوة مهمة للمجموعة، ويعكس التزامها بتعزيز حضور العلامات التجارية التقنية العالمية في سوق دولة الإمارات.

وتتيح حقوق التسمية للعلامات التجارية الظهور عبر الخرائط ولوحات المحطات والإعلانات الصوتية على متن القطارات والتطبيقات الذكية وأنظمة الملاحة واللوحات الإرشادية، إلى جانب الاستفادة من فرص التسويق المتكامل المرتبطة بمحطات المترو.

وأوضحت الهيئة أنها ستعمل اعتباراً من سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر 2026 على تحديث اسم "محطة مترو جارمن" على اللوحات الإرشادية الخارجية والداخلية في محطات المترو، والأنظمة الذكية والإلكترونية، وتطبيقات الهيئة لمنظومة المواصلات العامة، إضافة إلى تحديث الإعلان الصوتي على متن عربات المترو قبل الوصول إلى المحطة وعند الوصول إليها.