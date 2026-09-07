"دو" ومجلس الأمن السيبراني يبحثان تعزيز المرونة الرقمية والبنية التحتية

دبي في 7 سبتمبر/ وام / استضافت "دو"، سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في مقرها الرئيسي بمنطقة "دبي هيلز"؛ لبحث الفرص الإستراتيجية للتعاون المستقبلي بما يدعم طموحات الدولة في مجالات التحول الرقمي، والابتكار التكنولوجي، وبناء اقتصاد رقمي آمن.

وخلال الزيارة، اجتمع سعادة الدكتور محمد الكويتي مع فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، لتبادل الآراء حول المستجدات التي ترسم ملامح المشهد التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الاتجاهات الناشئة، والبنية التحتية المتقدمة، والتقنيات الحديثة، فضلاً عن دور الشركات في دعم الأولويات الرقمية الوطنية.

وأكد الحضور خلال اللقاء الأهمية المتزايدة للأمن السيبراني والرقمي في تمكين مسيرة التقدم الرقمي بدولة الإمارات، وتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة التهديدات المتطورة.

وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور محمد الكويتي، إن ريادة دولة الإمارات في التحول الرقمي تستند إلى بنية تحتية وطنية متقدمة وأمن سيبراني قوي، وتعكس زيارتنا لمقر شركة "دو" أهمية مواءمة أولويات الأمن السيبراني الوطنية مع قدرات مزودي التكنولوجيا الرائدين لتعزيز المرونة الرقمية لدولة الإمارات، ونرحب بفرص تعميق التعاون في مجالات البنية التحتية المتقدمة والتقنيات الناشئة وحلول الأمن السيبراني، دعمًا لرؤية دولة الإمارات لمستقبل رقمي قائم على الابتكار وقادر على المنافسة عالميًا.

من جانبه، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، إن استضافة سعادة الدكتور محمد الكويتي في مقرنا الرئيسي تعكس أهمية مواءمة الأولويات الوطنية مع إمكانيات القطاع الخاص، وضمان جاهزية البنية التحتية التي تدعم مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة الرقمي.

وأضاف: تقع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في ترسيخ هذه الأسس عبر بنية تحتية متطورة، وحلول رقمية آمنة، وتقنيات تعزز الثقة في مختلف قطاعات الاقتصاد، ونتطلع إلى مواصلة هذا الحوار مع مجلس الأمن السيبراني، وتحديد المجالات التي يمكن أن تدعم فيها إمكانيات "دو" أولويات المجلس وطموحات دولة الإمارات العربية المتحدة الرقمية الأوسع نطاقًا.