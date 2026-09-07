النسخة الـ 58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات تنطلق في 30 سبتمبر

الشارقة في 7 سبتمبر/ وام / تنطلق النسخة الـ 58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 4 أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من العلامات التجارية ودور المجوهرات والمصممين المبدعين من الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

ويعود المعرض في دورته الجديدة ليواصل مسيرته التي امتدت لأكثر من خمسة عقود ليقدم للزوار والمتخصصين فرصة للاطلاع على أحدث التصاميم والمجموعات في عالم المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة إلى جانب التعرف على أبرز الاتجاهات التي يشهدها القطاع ضمن منصة تجمع المصنعين والمصممين والعلامات التجارية والمهتمين بهذا المجال.

وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن المعرض يأتي في وقت يشهد فيه قطاع المجوهرات والساعات تطورات متسارعة على مستوى التصميم والتقنيات وأنماط الطلب ويوفر مساحة تجمع المصنعين والعلامات التجارية والمصممين والمتخصصين والمشترين بما يتيح الاطلاع على مستجدات السوق والتعرف إلى توجهاته إلى جانب بحث فرص التعاون وتوسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق جديدة.

وأضاف أنه مع انطلاق دورته الـ58 يواصل المعرض استقطاب مشاركات من أسواق محلية وإقليمية ودولية بما يعزز دوره في تنشيط حركة التجارة في هذا القطاع ويفتح المجال أمام الشركات والعلامات التجارية لتطوير حضورها في أسواق المنطقة ويؤكد هذا النمو المتواصل أهمية الشارقة كمحطة رئيسية للفعاليات المتخصصة مستندة إلى ما توفره من بنية متطورة وخبرة متراكمة في تنظيم المعارض واستقطاب مجتمع الأعمال من مختلف الأسواق.

وتضم النسخة الجديدة مجموعة متنوعة من المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات إلى جانب تصاميم ومجموعات تقدمها العلامات التجارية المشاركة بما يعكس تنوع المدارس والأساليب التي يشهدها عالم المجوهرات ويمنح الزوار مساحة لاكتشاف قطع تجمع بين الحرفية والتصميم والابتكار.

ويمثل المعرض الذي أصبح موعداً ثابتاً على أجندة الفعاليات المتخصصة في الشارقة فرصة للزوار لاستكشاف أحدث ما تقدمه الأسواق المشاركة فيما يتيح للعارضين التواصل مع جمهور واسع من المهتمين والمتخصصين في قطاع يشهد تطوراً مستمراً في التصميم والتقنيات وتوجهات المستهلكين.