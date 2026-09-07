النسخة الثالثة من كأس بطلات حكومة الشارقة تنطلق الخميس المقبل

الشارقة في 7 سبتمبر/ وام / تنظم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في العاشر من سبتمبر الحالي النسخة الثالثة من كأس بطلات حكومة الشارقة بمشاركة موظفات من الجهات الحكومية في الإمارة ضمن ثلاث منافسات رياضية تشمل كرة السلة بنظام 3×3 والرماية والقوس والسهم و تقام المنافسات بمقر المؤسسة فيما يسبقها التدريب الرسمي للمشاركات يومي 8 و9 سبتمبر استعداداً لخوض المنافسات والتعرف عملياً إلى متطلبات كل رياضة.

وتجمع البطولة بين الرياضات الجماعية والفردية إذ تقام منافسات كرة السلة بنظام 3×3 إلى جانب البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار في الرماية ومنافسات القوس والسهم لمسافة 10 أمتار في صيغة تتيح للموظفات خوض تجارب رياضية مختلفة تجمع بين العمل الجماعي والدقة والتركيز والتنافس.

وقالت اليازية السويدي مديرة إدارة الرياضة النسائية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تمثل الرياضة المجتمعية مساراً أساسياً في عمل المؤسسة إلى جانب مسار الرياضة التنافسية لأنها توسع دائرة الوصول إلى المرأة وتوفر لها فرصاً للممارسة في البيئات التي تعيش وتعمل فيها ومن هذا المنطلق تأتي كأس بطلات حكومة الشارقة لتضع الرياضة داخل بيئة العمل نفسها وتمنح الموظفات فرصة عملية للانتقال من الاهتمام بالنشاط البدني إلى خوض تجربة فعلية يمكن البناء عليها والاستمرار منها.

وأضافت: ننظر كذلك إلى الجهات الحكومية كشريك مهم في تعزيز ثقافة الحركة والممارسات الصحية بين الموظفات لذلك لا نقيس أثر الكأس بالنتائج والتتويج فقط بل بقدرتها على جذب موظفات أكثر إلى الممارسة وتقديم تجارب متنوعة تناسب اهتمامات مختلفة وخلق دافع يمكن أن يمتد بعد انتهاء البطولة إلى علاقة أكثر استمرارية مع الرياضة كما يمكن أن يمتد أثر هذه المشاركة إلى الأسرة فتعرف الموظفة إلى رياضة جديدة وخوضها بنفسها قد يشجعها على تعريف بناتها أو شقيقاتها الأصغر سناً بها.

ولا تقتصر تجربة الكأس على يوم المنافسات إذ تبدأ من استعداد الموظفات وتمثيل جهاتهن والعمل معاً كفريق وهو جانب اكتسبته البطولة عبر نسخها السابقة إلى جانب التنافس على النتائج وتقدم سجايا فتيات الشارقة إحدى هذه التجارب بعد تتويج فريقها بلقب كرة السلة في النسختين الماضيتين واستعداده لخوض النسخة الثالثة.

وقالت سعادة شيخة عبدالعزيز الشامسي مديرة سجايا فتيات الشارقة إن أهمية كأس بطلات حكومة الشارقة تكمن في أنها تجعل الرياضة أقرب إلى الحياة اليومية للموظفة من خلال تجربة منظمة تجمعها بزميلاتها وتمنحها دافعاً للحركة والمشاركة بعيداً عن روتين العمل، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تشجيع الموظفات على تبني ممارسات أكثر نشاطاً وصحة وتعزز الوعي بأن الرياضة يمكن أن تكون جزءاً مستمراً من أسلوب الحياة وليس ممارسة مرتبطة بوقت أو مناسبة محددة.