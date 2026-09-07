"سيرت" وTOEFL يوقعان اتفاقية لتعزيز فرص التعليم العالمية أمام الطلبة

أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام / وقع مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب "سيرت"، الذراع التعليمية والتدريبية لمجموعة كابيتال إتش، اتفاقية إستراتيجية مع TOEFL®، اختبار الكفاءة في اللغة الإنجليزية الأكاديمية المعترف به عالمياً، بهدف توسيع نطاق وصول الطلبة إلى الاختبار، وتعزيز المسارات التعليمية المتاحة أمامهم، ودعم تطلعاتهم نحو فرص أكاديمية ومهنية داخل دولة الإمارات وحول العالم.

ويستند مركز سيرت في هذه الشراكة إلى خبرة تمتد لنحو ثلاثة عقود في تطوير حلول تعليمية وتدريبية مرتبطة باحتياجات القطاعات وسوق العمل، مدعومةً بحضوره الواسع في دولة الإمارات وشراكاته مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية.

وبموجب الاتفاقية، سيصبح مركز سيرت أكبر مؤسسة تعليمية وتدريبية توفّر اختبار TOEFL في الدولة من خلال مراكز التقييم التابعة له، بما يتيح للطلبة وصولاً أوسع وأكثر سهولة إلى الاختبار، ويدعم مسارات تعليمية أكثر تنوعاً وانفتاحاً أمامهم.

ويُعد اختبار TOEFL iBT أحد أبرز اختبارات الكفاءة في اللغة الإنجليزية الأكاديمية على مستوى العالم، حيث يقيس مهارات القراءة والاستماع والتحدث والكتابة ضمن سياقات أكاديمية تعكس استخدام اللغة الإنجليزية في البيئة الجامعية.

ويحظى الاختبار بقبول أكثر من 13,000 جامعة ومؤسسة في أكثر من 160 دولة، كما خاض اختبار TOEFL iBT أكثر من 40 مليون شخص حول العالم، وتعتمد مؤسسات التعليم العالي على اختبار TOEFL iBT لدعم قرارات القبول.

وقال خالد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمركز سيرت: نطمح إلى بناء مسارات تعليمية تُمكّن المتعلمين من المضي أبعد، أينما امتدت طموحاتهم. ولا تقتصر شراكتنا مع TOEFL على توسيع نطاق الوصول إلى اختبار معترف به عالمياً، بل تمنح الطلبة خيارات أوسع لصياغة مستقبلهم الأكاديمي والمهني بثقة.

وأضاف: تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل استثمار دولة الإمارات المتواصل في بناء كفاءات وطنية جاهزة للمستقبل، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتعليم وصناعة الفرص. ومن خلال هذه الشراكة، نربط طموحات متعلمينا بفرص عالمية تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للنجاح والتميّز.

وقال ديفيد هاند، نائب الرئيس في TOEFL: نحن فخورون للغاية بإطلاق هذه الشراكة الإستراتيجية مع مركز سيرت، وننظر إليها باعتبارها أكثر بكثير من مجرد علاقة مرتبطة بمراكز الاختبار، فمن خلال الجمع بين الفهم العميق الذي يتمتع به مركز سيرت للمشهد التعليمي في دولة الإمارات وحضوره المحلي القوي، وبين الخبرة العالمية لـTOEFL في مجال تقييم اللغة الإنجليزية والأبحاث، تتاح أمامنا فرصة حقيقية لتقديم قيمة أكبر للطلبة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وأضاف أنه مع استمرار دولة الإمارات في الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً، نتطلع إلى العمل مع مركز سيرت لدعم هذه الطموحات والمساهمة في إعداد الجيل القادم من الطلبة للنجاح في عالم يزداد ترابطاً يوماً بعد يوم.