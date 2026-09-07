الجواد "إتش إم الشاهين" يحصد كأس قطر "بري دراجون" في باريس

باريس في 7 سبتمبر/ وام / أحرز الجواد الإماراتي "إتش إم الشاهين" لقب سباق كأس قطر "بري دراجون" لمسافة 2000 متر، الفئة الأولى، وجائزته 100 ألف يورو، مساء أمس على مضمار باريس "لونج شامب"، بفرنسا ضمن سباقات تحضيري "قوس النصر".

وجاء فوز الجواد "إتش إم الشاهين" لهلال العلوي، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث جان بيرنارد، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، بعد تتويجه مؤخرا بسباق كأس الدوحة "بري مانجنيت" للفئة الأولى، على مضمار "دوفيل العشبي" في فرنسا.

وتفوق الجواد "إتش إم الشاهين" بفارق 4 أطوال عن "جنيفا"، وجاء ثالثا "شايق"، وحقق اللقب بزمن قدره 2:17:90 دقيقة، بعد أفضلية كبيرة على المنافسين في السباق.

وأكد المالك هلال العلوي، أن الفوز باللقب والإنجاز الجديد في فرنسا وسط منافسة قوية مع نخبة الخيول العالمية، يؤكد مكانة الخيل الإماراتية على الساحة الدولية، وقدرتها على المنافسة، موجها الشكر إلى فريق العمل على جهودهم المتواصلة، ومثابرتهم، وصولا إلى هذا الإنجاز الكبير ضمن سلسلة من النتائج المميزة للإمارات في رياضة الفروسية عالميا.