شرطة دبي تستعرض تقنيات مبتكرة لمكافحة التلوث البحري في مؤتمر ومعرض دبي للبيئة

دبي في 7 سبتمبر/ وام / استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، مجموعة من المشاريع والحلول التقنية المبتكرة الهادفة إلى تعزيز حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث النفطي، من بينها طائرات مسيّرة لجمع العينات ورش المواد المشتتة للتلوث، وعوامة بحرية لتتبع التسربات النفطية عبر الأقمار الصناعية.

وتشارك شرطة دبي في المؤتمر والمعرض، المقام خلال الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر الحالي، بمنصة تسلط الضوء على توظيف التقنيات الحديثة والطائرات المسيّرة في دعم جهود مركز مكافحة التلوث البحري، بما يسهم في تسريع الاستجابة للحوادث البيئية ورفع كفاءة العمل الميداني.

وتضمنت المشاريع المعروضة طائرة دون طيار "درون جمع العينات"، التي طورها مركز مكافحة التلوث البحري بالتعاون مع مركز الطائرات المسيّرة، وتستخدم لجمع العينات من مواقع البلاغات للتحقق من وجود التلوث وإجراء تقييم ميداني أولي للحالة، عوضاً عن إرسال زورق في المرحلة الأولى، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وتحريك الزوارق والمعدات اللازمة عند الحاجة.

كما استعرضت شرطة دبي "درون رش المادة المشتتة للتلوث النفطي - Dispersant"، وهي طائرة مسيّرة كبيرة تستخدم للتعامل مع بقع التلوث النفطي، خصوصاً في المواقع التي يصعب على القوارب الوصول إليها، بما يعزز سرعة ومرونة الاستجابة للحوادث.

وشملت المشاريع كذلك عوامة بحرية متخصصة في تتبع حركة وانتقال بقع التسرب النفطي، وترتبط بالأقمار الصناعية لتحديد موقعها ورصد تحركاتها بصورة مستمرة، بما يسهم في متابعة مسار التسرب وتسهيل وصول الفرق المختصة إلى موقعه.

وتأتي مشاركة شرطة دبي في المؤتمر والمعرض في إطار جهودها لتوظيف الحلول الذكية والتقنيات الحديثة في تعزيز الجاهزية والكفاءة التشغيلية للتعامل مع حوادث التلوث البحري، والمساهمة في حماية البيئة والموارد البحرية.