2000 مشارك في "حل وترحال" لاستكشاف ثقافات الإمارات وبولندا والصين

الشارقة في 7 سبتمبر/ وام / يشارك 2000 منتسب من أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة في برنامج "حل وترحال" الذي تنظمه مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين خلال الفترة من 12 حتى 27 من سبتمبر الحالي ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 18 عاماً.

ويعرّف البرنامج المشاركين بثقافات دولة الإمارات وجمهورية بولندا وجمهورية الصين الشعبية من خلال استكشاف جوانب من حياة شعوبها وما يرتبط بها من عادات وتقاليد وفنون وقصص وملامح تاريخية في تجربة افتراضية تمزج بين القراءة والمعرفة والمتعة.

وتتجسد هذه التجربة عبر مجموعة من الورش الثقافية والفنية والقرائية والأنشطة التفاعلية إلى جانب جلسات قرائية تصطحب المشاركين في جولات إلى محطات من تراث الدول الثلاث وتتيح لهم التعرف إلى تفاصيل الحياة اليومية ومظاهرها الثقافية والفنية بأسلوب يحفز الفضول ويدعم الرغبة في الاستكشاف.

ويستهدف "حل وترحال" تنمية حب القراءة والبحث والاطلاع وتعزيز الانفتاح والتفاهم بين الثقافات وإثراء المعرفة بالتاريخ والفنون والعادات العالمية بما يسهم في توسيع مدارك المشاركين وتنمية وعيهم بالتنوع الثقافي وتعزيز فهمهم للآخر وترسيخ إدراكهم لدور الثقافة في بناء جسور التواصل بين الشعوب.