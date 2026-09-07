رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اللبناني

أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام / تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية..بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تنميتهما بما يحقق مصالح البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

وتطرق الاتصال إلى مستجدات الشأن اللبناني والمساعي المبذولة لترسيخ أمن لبنان واستقراره.

وأعرب الرئيس اللبناني في هذا السياق عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة وتقديره لمواقف دولة الإمارات الأخوية تجاه لبنان وشعبه متمنياً للدولة دوام التقدم.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.