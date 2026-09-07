التعليم العالي: 30 سبتمبر آخر موعد للترشح لجائزة الإمارات للتعليم العالي

دبي في 7 سبتمبر/ وام / دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤسسات التعليم العالي والتدريب التقني والمهني وكوادرها إلى المشاركة في الدورة الأولى من "جائزة الإمارات للتعليم العالي"، التي أطلقت تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، مؤكدة أن 30 سبتمبر الحالي هو آخر موعد لاستقبال طلبات الترشح.

وتهدف الجائزة، التي تعد مبادرة وطنية سنوية، إلى تكريم المؤسسات والأفراد والشركاء المساهمين في تعزيز التميز والابتكار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وإبراز النماذج الرائدة الداعمة لبناء منظومة تعليمية مستقبلية تعزز جاهزية الطلبة لسوق العمل وتدعم الاقتصاد الوطني ومكانة الإمارات مركزا عالميا للمعرفة والابتكار.

وتضم الجائزة أربع فئات رئيسية تشمل فئة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمهني الرائدة “الريادة”، وفئة مشاريع التعليم العالي التحولية “الجاهزية”، وفئة رواد التعليم العالي “الرواد”، إلى جانب فئة شركاء التعليم العالي المؤثرين “الأثر الوطني”.

وتغطي الفئات مجالات التميز المؤسسي والابتكار والجاهزية للمستقبل والبحث العلمي والشراكات الإستراتيجية، بما يسهم في تحفيز المشاريع التحولية ودعم الكفاءات الأكاديمية والطلابية وتشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الاقتصادية والصناعية وتحويل المعرفة إلى حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة.

وكانت الوزارة قد فتحت باب المشاركة في الدورة الأولى خلال يونيو الماضي، ويستمر استقبال الطلبات حتى الساعة 12 ظهرا يوم 30 سبتمبر، على أن تبدأ مرحلة تقييم الطلبات والأدلة في أكتوبر المقبل وفقا لمعايير كل فئة، وصولا إلى تكريم الفائزين في ديسمبر 2026.

ودعت الوزارة الفئات المؤهلة إلى الاطلاع على معايير التقييم وشروط المشاركة واستكمال طلبات الترشح خلال المدة المحددة، فيما يحصل الفائزون على حوافز مالية ومعنوية وفقا لطبيعة كل فئة، تقديرا لإسهاماتهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز أثرها الوطني.