اللجنة العليا للتشريعات بدبي تؤكد أهمية محو الأمية لتحقيق التنمية المستدامة

دبي في 7 سبتمبر/ وام / قالت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن اليوم العالمي لمحو الأمية يمثل مناسبة أممية تسلط الضوء على أهمية التعليم بوصفه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وضرورة لضمان إلمام أفراد المجتمعات حول العالم بالقراءة والكتابة في سبيل نهل العلوم والمعارف، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأكد سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، أن المناسبة لهذا العام، التي تصادف الذكرى الستين لاعتماد هذا اليوم، وتحمل شعار "محو الأمية تحقيقاً لمصلحة الشعوب والأرض وبناء الازدهار"، تشكل فرصة لمشاركة الرؤى وتضافر الجهود بين المؤسسات ومراكز الأبحاث وصناع السياسات إقليمياً وعالمياً، حول التحديات التي تعترض مسارات محو الأمية والتمكين المعرفي والتعليمي، ومناقشة سبل دفع عجلة التنمية الاجتماعية المستدامة.

وقال: في دولة الإمارات، يعد هذا اليوم محطةً للاحتفاء بالعطاءات والإسهامات المشهودة والمبادرات الرائدة للدولة في محو الأمية، وتمكين الأفراد والمجتمعات من الوصول إلى موارد العلم والمعرفة على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ ترجمةً للتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، وإيماناً بأن مواجهة تحدي الأمية تتطلب تضافر الجهود العالمية.

وأضاف : في هذه المناسبة، نؤكد في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أهمية ضمان وصول الأفراد إلى الموارد المعرفية والتعليمية، ولا سيما ضمن المجتمعات الأكثر عرضةً للأزمات، بما يسهم في تقليص الفجوات التنموية، وتعزيز الاستقرار والازدهار وبناء غدٍ أفضل للبشرية جمعاء.