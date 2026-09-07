حاكم الشارقة يعتمد رفع مستوى العيش الكريم لـ 3270 من موظفي الدرجات العليا في حكومة الشارقة

الشارقة في 7 سبتمبر/ وام / اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رفع مستوى العيش الكريم من خلال زيادة رواتب 3270 من موظفي حكومة الشارقة فئة "الدرجات العليا" بتكلفة سنوية تزيد عن 160 مليون درهم، وزيادة الرواتب التقاعدية لـ 1470 من المتقاعدين من حكومة الشارقة وفقاً للدرجات بتكلفة سنوية تزيد عن 37 مليون درهم.

ووجه سموه بأن تشمل الزيادة جميع موظفي حكومة الشارقة والجهات المركزية واللا مركزية وبما فيهم الجامعات، كما اعتمد سموه نظام الدوام الجزئي بحكومة الشارقة؛ لتوظيف 1000 شخص من كبار السن.

واعتمد سموه زيادة دعم اجتماعي لـ 1473 من الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية، ووجه أيضاً بتسريع وتيرة التوظيف خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري لتوظيف 1200 مواطن ومواطنة، لتحقيق مستهدف إمارة الشارقة في التوظيف لعام 2026 وهو 3000 وظيفة.

وبتوجيه صاحب السمو حاكم الشارقة سيتم زيادة رواتب 3270 من موظفي حكومة الشارقة فئة "الدرجات العليا"؛ وهم الدرجة الثالثة والثانية والأولى والخاصة "أ" والخاصة "ب"؛ بتكلفة سنوية تفوق 160 مليون درهم، واعتمد سموه زيادة الرواتب التقاعدية لـ 1470 من المتقاعدين من حكومة الشارقة وفقاً للدرجات، بتكلفة سنوية تفوق 37 مليون درهم، وتشمل تعديل رواتب أنظمة الوظائف العامة، ووظائف: المهندسين، والأطباء والبيطريين، والأطباء والصيادلة وفني الطب"، وبلغ صافي الزيادة لكل درجة وظيفية بحكومة الشارقة بنظام الوظائف العامة 3375 درهماً بعد استقطاع التأمينات، ابتداء من الشهر الجاري، وتشمل جميع موظفي حكومة الشارقة والجهات المركزية واللا مركزية بما فيها الجامعات.

وبحسب توجيه سموه سيضاف إلى كل مستفيد من الخدمات الاجتماعية مبلغ 3375 درهماً، بتكلفة سنوية تقارب الـ 60 مليون درهم.

وكان سموه قد اعتمد يوم الخميس الماضي زيادة دعم اجتماعي لـ 6652؛ ليبلغ بذلك إجمالي الزيادات المعتمدة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي 8125 مستفيداً.

كما اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، على إحصائيات التوظيف في إمارة الشارقة؛ التي كشفت عن توظيف 1800 موظف وموظفة في الجهات الحكومية بإمارة الشارقة؛ خلال الفترة من 5 يناير 2026 إلى 3 سبتمبر الجاري، منهم 996 ذكراً و804 إناث، مقسمين إلى 4 دكتوراه و36 ماجستير و1097 بكالوريوس و16 "دبلوم "و647 شهادة الثانوية العامة. علماً بأن التدريب مستمر لتوظيف أعداد جديدة.

ووجه سموه بتسريع وتيرة التوظيف خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري لتوظيف 1200 مواطن ومواطنة، لتحقيق مستهدف إمارة الشارقة في التوظيف لعام 2026 وهو 3000 وظيفة. واعتمد سموه نظام الدوام الجزئي الجديد بحكومة الشارقة، لتوظيف 1000 شخص بنظام الدوام الجزئي لكبير السن وزوجته والمتقاعدين، على أن يكون النظام بخيارات مرنة مثل الدوام لمدة ثلاثة أيام اسبوعياً، أو ساعات محددة، ويهدف النظام إلى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتحسين الاستقرار المالي للأسرة، وإتاحة فرص عمل للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية والقادرين على العمل، وتوفير مرونة في بيئة العمل، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لأفراد المجتمع.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" // تضمنت اعتمادات اليوم برنامج نظام الدوام الجزئي بحكومة الشارقة؛ وهو برنامج لا يستهدف توظيف المتقاعدين القادرين على تحمل مجهود الدوام الكامل؛ وإنما نحن نستهدف في هذا البرنامج كبير السن الجالس في بيته، والذي إذا تساءلنا ماذا ينتظر كل يوم، قد تكون الإجابة مؤلمة؛ وهي أنه ينتظر النهاية، وهنا أقول "لا" .. أنا سأخرجه من البيت هو وزوجته، وسيأتي للعمل يومين أو ثلاثة في الأسبوع أو ربما ساعة أو ساعتين يومياً؛ حسب قدرته، حتى وإن جاء إلى العمل مستنداً على عكاز، فأنا أريده أن يشترك معنا لتنتعش نفسيته، وليشعر بمتعة المساهمة في خدمة الوطن والمجتمع، وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله //.

وأضاف سموه // أنا لا أستهدف القادر على العمل، وإنما أهدف من هذا البرنامج إخراج كبار السن من البيت وإشراكهم معنا في الحياة، ولن يجدوا بإذن الله أي معاناة في هذا العمل، حيث ستكون الوظائف غير مرهقة، فعلى سبيل المثال من ضمن هذه الوظائف مهمة مراقبة تذاكر زوار متاحف الشارقة، حيث سيجلس كبير السن على كرسيه في المكيف لمراجعة تذكرة الزائر وإحداث قطع بسيط بها وإعادتها إليه قبل دخوله المتحف، كما أنه سيصل إلى عمله ويعود إلى بيته بواسطة سيارة من العمل يقودها سائق تابع لجهة العمل، وبذلك نكون حققنا هدفنا الأساسي من توظيف كبار السن بنظام الدوام الجزئي؛ وهو المشاركة في الحياة ومشاهدة الشارع والناس والمتعاملين، حيث سيستيقظ الموظف كبير السن مبكراً ويرتدي ملابسه ويخرج من بيته ويذهب إلى عمله، وبهذه الطريقة سنحميهم من الإصابة بالاكتئاب الناتج عن العزلة في البيت والشعور بعدم الإنتاج، فهذا العمل يجعل كبير السن يرى الناس والمجتمع والتفاعل الذي يجعل نفسه تواقة للحياة، وهذا هو الهدف الأساسي من برنامج التوظيف الجزئي، فنحن نريد مجتمعنا نابض بالحياة بمشاركة كل فئاته //.

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة، حديثه موضحاً نظام العمل في الدوام الجزئي؛ قائلاً // ينقسم برنامج التوظيف الجزئي إلى نوعين، الأول بنظام الساعات حيث يداوم الموظف ساعة أو ساعتين فقط في اليوم حسب استطاعته، والنوع الثاني بنظام الأيام حيث سيداوم الموظف 3 أيام في الأسبوع متفرقات "غير متتابعات"؛ بحيث يستريح بعد كل يوم عمل، علماً بأن هذا البرنامج لا يدخل في الحسابات المالية لدائرة الموارد البشرية؛ وإنما له نظام خاص أنا أنشأته بنفسي، وندعو الله أن يحفظ كبار السن وأن ينعموا بحياة كريمة //.