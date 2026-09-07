اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك "نسور الحضارة"

القاهرة في 7 سبتمبر /وام/ اختتمت القوات الجوية المصرية والصينية فعاليات التدريب الجوي المشترك «نسور الحضارة - 2026»، الذي نُفذ على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية المصرية، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من الجانبين.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان له اليوم، إن التدريب تضمن تنفيذ طلعات جوية مشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية وفقا لأحدث طرق القتال الجوي، فضلا عن التدريب على عمليات التزود بالوقود في الجو، إلى جانب عقد عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتنسيق على أسلوب تنفيذ المهام المشتركة.

وأضاف أن التدريب أظهر مستوى متميزا واحترافيا للعناصر المشاركة، ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية المصرية والصينية في إدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة واقتدار، ويأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات الجوية للبلدين.

وام/ق/زي