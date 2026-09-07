أبوظبي لألعاب القوى يحصد 8 ميداليات في بطولة الجائزة الكبرى بمسقط





مسقط في 7 سبتمبر/وام/ اختتم نادي أبوظبي لألعاب القوى، مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى، بالعاصمة العُمانية مسقط اليوم، بحصد 8 ميداليات، بوقع ذهبيتين، و4 فضيات، وبرونزيتين.

وافتتحت اللاعبة فاطمة الحوسني النتائج بحصد ذهبية رمي القرص، في فئة العموم للسيدات، محققة 48.44 متر، كما نجحت بتحطيم رقم الدولة السابق " 48.37 متر"، والرقم الخليجي 48.37 متر، لها في دورة الألعاب الخليجية الرابعة، "الدوحة 2026".

وحصدت اللاعبة ماجدالينا أوردا ذهبية سباق الأشبال بنات لمسافة 80 مترا بزمن 10.06 ثانية، بينما أحرزت اللاعبة يارا الأسرج فضية سباق 80 مترا لفئة الناشئات، بزمن قدره 10.36 ثانية.

وتمكنت اللاعبة سلمى المري من الفوز بفضية إطاحة المطرقة لفئة الشابات، محققة 53.20 متر، ثم حصدت أيضا فضية قذف القرص ب 41.80 متر، كما حصد اللاعب ناصر الكعبي فضية سباق 800 متر لفئة الناشئين، محققا 1.56.58 دقيقة.

وحققت لاعبات النادي برونزية التتابع 4 في 100، بزمن قدره 51.19 ثانية، بينما جاءت البرونزية الثانية عبر اللاعبة وديمة المري في مسابقة إطاحة المطرقة لفئة الناشئات، مسجلة 31.09 مترا.

وشهدت المنافسات مشاركة اللاعبات يمنى الأسرج ووديمة الزعابي وهيا الشامسي لفئة الأشبال بنات في سباق 80 مترا، و اللاعب راشد العلوي في سباق 800 متر لفئة الأشبال بنين محققا رقمه الشخصي الجديد "2.11.54" دقيقة، بينما شارك اللاعب أحمد العولقي في سباق 800 متر لفئة الأشبال.

وقال سعادة خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، إن تلك الانجازات تعد بداية إيجابية، للموسم الجديد، وتؤكد تطور المستوى الفني للاعبين واللاعبات، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ودوره الكبير في دعم مسيرة الإنجازات الرياضية.