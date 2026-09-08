أمير قطر و رئيس الوزراء البريطاني يستعرضان تطورات المنطقة

الدوحة في 8 سبتمبر /وام/ استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ، تطورات المنطقة و العلاقات الثنائية بين البلدين.

و ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه تم خلال خلال اتصال هاتفي تلقاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من رئيس الوزراء البريطاني ، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية، والجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.

وناقش الجانبان التصعيد الأخير في مضيق هرمز وانعكاساته على المنطقة وحركة الملاحة البحرية الدولية، مؤكدين أهمية خفض حدة التوتر وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

-خلا-