نمو اقتصاد كوريا بنسبة 0.6% في الربع الثاني

سيؤول في 8 سبتمبر /وام/ نما اقتصاد جمهورية كوريا بنسبة 0.6% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع الذي سبقه، مدفوعا بقوة الصادرات والاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي اليوم ، أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، ارتفع بمقدار 0.6% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة .

وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 3.7% في الربع الثاني، مما عزز زخم نموه بعد أن سجل نموا بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الأول.

-خلا-