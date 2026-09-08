هاواي تغلق المدارس والمكاتب الحكومية تحسباً لإعصار "لويل"

واشنطن في 8 سبتمبر/وام/ أعلن حاكم هاواي جوش جرين إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين في أقصى غرب الولاية اليوم ، مع توقع مرور إعصار لويل بالقرب منهما، ما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة.

و ذكر جرين في بيان صحفي أن إغلاق المكاتب والمدارس والمحاكم سيساعد في إبقاء الناس بعيدا عن الطرق خلال الظروف الخطرة، وسيسمح لفرق الطوارئ بالتركيز على حماية المجتمع . وحث السكان على البقاء في منازلهم، وتجنب السفر غير الضروري، والابتعاد عن السواحل وتجنب القيادة عبر مياه الفيضانات، والاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي.

-خلا-