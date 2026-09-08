ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى

عواصم في 8 سبتمبر/وام/ ارتفعت أسعار ⁠الذهب بشكل طفيف اليوم في التعاملات المبكرة اليوم ، مع تراجع الدولار، و ترقب بيانات

التضخم الأمريكية .

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 4418.79 دولار للأونصة ، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر القادم 0.3 بالمئة لتصل إلى 4464.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة ​إلى 66.34 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة ⁠إلى 1836.97 دولار والبلاديوم 0.9 بالمئة ليصل إلى 1401.47 دولار.

-خلا-