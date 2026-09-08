"الين" عند أعلى مستوى في 7 أشهر وتراجع الدولار

هونج كونج في 8 سبتمبر/وام/ ارتفع الين الياباني اليوم ، ⁠إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار، على خلفية تزايد التوقعات برفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة، في حين تراجع الدولار وسط انتظار صدور بيانات التضخم.

وزاد الين إلى 153.53 للدولار في مستهل التعاملات، متجاوزا المستويات التي وصل إليها عندما تدخلت حكومة اليابان لدعم العملة في يوليو ومسجلا أقوى مستوى له منذ فبراير الماضي .

و تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، قليلا إلى 98.83 ⁠وسط قوة الين ، وأدى ذلك إلى ارتفاع كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 بالمئة، ليستقرا عند 1.1628 دولار و1.3549 دولار على الترتيب.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى ⁠0.5882 دولار، في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.7219 دولار ،واستقر اليوان الصيني في السوق الخارجية بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة عند ​6.708 مقابل الدولار.

-خلا-