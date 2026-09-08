3.4 تريليون دولار احتياطي النقد الأجنبي في الصين بنهاية أغسطس

بكين في 8 سبتمبر/وام/ بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين بلغ 3.4383 تريليون دولار أمريكي بنهاية أغسطس 2026، بزيادة قدرها 19.5 مليار دولار أمريكي، أو 0.57 في المائة، مقارنة بنهاية يوليو الماضي.

وأوضحت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي في بيانأوردته وكالة أنباء "شينخوا" أن التأثيرات المشتركة لتقلبات أسعار الصرف وتغيرات أسعار الأصول أدت إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد في أغسطس .

وأشار البيان أيضا إلى أن الاقتصاد الصيني حافظ على الاستقرار بشكل عام وحقق تقدما ملحوظا، فيما أسهمت مرونته وحيويته في دعم استقرار احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

-خلا-