تباين الأسهم اليابانية مع تقييم مكاسب "الين"

طوكيو في 8 سبتمبر /وام/ تباينت ⁠الأسهم اليابانية اليوم مع تقييم المستثمرين للبيانات المحلية الإيجابية وارتفاع الين .

وصعد المؤشر " نيكي" 0.31 بالمئة إلى 66608.42 نقطة في بداية التداول، وتراجع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة إلى

4104.89 نقطة.

وتصدرت أسهم شركات النفط ومنتجات الفحم مكاسب القطاعات على المؤشر "توبكس"، إذ ارتفعت 1.54 بالمئة، في حين تراجع قطاعا معدات النقل وشركات تصنيع المطاط 2.51 بالمئة واثنين بالمئة على الترتيب. وكان الاتجاه العام سلبيا ​على المؤشر ‌نيكي، إذ ارتفع 57 سهماً وتراجع 163 سهماً وظل 5 أسهم بلا ​تغير.

-خلا-